'22 July', l’11 settembre norvegese di Paul Greengrass Il film sulla strage di Utøya punta tutto su un’estetica documentaria, senza mai cercare il sensazionalismo. Da ottobre su Netflix.

Venezia 75: i protagonisti di "The Nightingale" e "Capri Revolution" Marianna Fontana, Donatella Finocchiaro, Sam Claflin, Aisling Franciosi, sul tappeto rosso della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

'American Dharma', la quasi-bromance tra Steve Bannon ed Errol Morris Il documentarista premio Oscar intervista l'ex consigliere di Trump e guru di Alt-Right, che è sgattaiolato in sala a Venezia per vedere il film. Ma non riesce mai a metterlo spalle al muro.

Florian Henckel von Donnersmarck: «Negli anni '50 la Germania senza uomini è rinata grazie alle donne» Il regista premio Oscar per 'Le vite degli altri' è in concorso al Lido con 'Opera senza autore', storia di un aspirante pittore alle prese col suo Paese diviso dal Muro. Lo abbiamo incontrato. E sì, abbiamo parlato anche del flop di 'The Tourist'.

Venezia 75: i protagonisti di "22 July" e di "Les Estivants" Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio dopo il regista e il cast del film sulla strage di Utøya sul tappeto rosso della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

Venezia 75, Carolina Crescentini: «La paura del diverso ti rende debole» L'attrice quest'anno è al Lido con una bella responsabilità, quella di giurata del Premio Opera Prima Dino De Laurentiis. Ci siamo fatti una chiaccherata con lei, ma senza l'ombra di uno spritz.

Venezia 75, ‘Charlie says’: il mantra delle ragazze di Manson L'ex 'Doctor Who' Matt Smith è il leader della family nel film di Mary Harron, che cerca di raccontare le seguaci del culto come le vittime che sono state prima e non le carnefici che sono diventate dopo il massacro di Bel Air.

Venezia 75: Natalie Portman, Tom Schilling e Paula Beer sul red carpet di oggi La settima giornata della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata dedicata a "Vox Lux" e "Werk Ohne Autor". Le foto

Liliana Segre: «Oggi come nel 1938 mi fa paura l'indifferenza» La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, è stata a Venezia per presentare il documentario '1938- Diversi', a ottant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali.

Venezia 75, Kusturica: «Mujica è una fiaba populista di quelle buone» Il cineasta serbo ha presentato al Lido 'El Pepe: A Supreme Life', il suo documentario sull’ex presidente dell’Uruguay: «È la persona che avrei voluto essere io, in un'altra vita».

Venezia 75: i volti più cool della Mostra del Cinema Spike Lee, Michele Riondino, Alessandro Borghi, Paolo Genovese, Carolina Crescentini, Levante, Emma Marrone e tantissimi altri scattati in esclusiva per Rolling Stone Italia da Fabrizio Cestari. Powered by Giorgio Armani Beauty

Venezia 75: Willem Dafoe, Tilda Swinton e Julian Schnabel sul red carpet di oggi La sesta giornata della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata dedicata a "Dragged Across Concrete" e "At Eternity's Gate". Le foto

Venezia 75: "L'amica Geniale" e "The Sisters Brothers" tra i red carpet di oggi I primi episodi della serie creata da Saverio Costanzo ed Elena Ferrante, e il western del regista francese Jacques Audiard, tra i titoli presentati alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto

Venezia 75: Thom Yorke e il supercast dell'attesissimo 'Suspiria' I film di Luca Guadagnino è il primo titolo italiano in concorso in questa 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet e in sala anche Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper e Mia Goth. Le foto