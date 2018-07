‘Suburra’, le foto backstage della seconda stagione

I Thegiornalisti annunciano il nuovo album, il 21 marzo esce il primo singolo Il video di 'Questa nostra stupida canzone d'amore' ha come protagonista Alessandro Borghi, e la band ha pubblicato un piccolo trailer. In autunno arriva il nuovo album, poi il tour.

Thegiornalisti, in arrivo il nuovo video con Alessandro Borghi Un video in cui l'attore e il cantante ammiccheranno fra di loro in maniera decisamente spinta, grandi amici nella vita e amanti per il nuovo singolo?

Alessandro Borghi, le foto esclusive per Rolling Stone È uno degli attori più brillanti del cinema italiano. In queste foto indossa abiti Gucci, Prada, Dior, Giorgio Armani, Fendi e Paul Smith

Alessandro Borghi, padrino di Venezia: «Voglio essere cattivo» Il primo padrino della storia della Mostra del Cinema è l'attore più brillante dei film ‘Made In Italy’ anche se a Mastroianni preferisce Leonardo DiCaprio

Alessandro Borghi, padrino di Venezia 74, modello per Rolling Stone In edicola nel numero di settembre Alessandro Borghi si mette a nudo: tra la nuova stagione di ‘Suburra’ e la Mostra del Cinema

Alessandro Borghi sarà Stefano Cucchi in 'Sulla mia pelle' Nel film Jasmine Trinca interpreterà Ilaria, la sorella del ragazzo morto nel 2009 mentre si trovava in custodia cautelare

Un padrino per la Mostra del Cinema di Venezia Alessandro Borghi condurrà le serate di apertura e chiusura della 74esima edizione

Fuoriserie Italia: il futuro del cinema italiano Non solo 'Gomorra' e 'The Young Pope', prodotti come 'Suburra' hanno creato un nuovo genere: la serialità all'italiana. Grazie al coraggio dei broadcaster e a una nuova generazione di attori di talento

Fuoriserie Italia: il video backstage della nuova generazione della tv Da 'Suburra' a 'Skam Italia', la rinascita della serialità italiana attraverso il volto di quattro giovani attori

La nostra via alla serialità Di certo gli attori e gli sceneggiatori italiani sanno come mettere in scena criminali non derivativi, vedi 'Gomorra' e 'Suburra'.

I Foo Fighters infiammano il Firenze Rocks La band di Dave Grohl ha inaugurato il festival con un concerto spettacolare e la sorpresa Guns N' Roses.

Valentina Cortese: il Blue Note ha festeggiato la carriera dell'attrice Qualche giorno fa a Milano si è tenuta la première del docufilm DIVA! tratto dal libro autobiografico "Quanti sono i domani passati", che racconta la vita dell'attrice

Camionate di gusto per Chef Rubio Un parcheggio pieno di tir è garanzia di una gran mangiata? Ci risponde lo chef con 'Camionisti in trattoria', dal 10 maggio in onda si Dmax. In anteprima su Rolling Stone dodici scatti "hot" di Rubio, un calendario unconventional che anticipa il nuovo format tv.

Sundance 2018: le foto dei protagonisti del festival La rassegna fondata da Robert Redford anticipa da sempre i nuovi talenti e il meglio in arrivo sul grande schermo. Eccoli fotografati in esclusiva per Rolling Stone.