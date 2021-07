Foto: Andrea De Sica

Total look: Gucci

Stylist: Francesca Piovano

Assistente foto: Edoardo Cafasso

Digital Tech: Antonio Cassio

MakeUp: Chiara Corsaletti

Hair: Flavio Santillo

Assistente MakeUp: Samia Mohsein

Assistente Hair: Christian Vigliotta

Location: The Hoxton, Rome Hotel

Location Manager: Laura Petruccelli

RS PR: Nicole Casale

Neela Quagliola per Maiproductions

Ivano Grasso per Maiproductions

PA: Lapo Gioacchini e Luca Del Vescovo