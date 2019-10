Dempsey invece ha detto di essere stato attratto da 'Diavoli' perché ha avuto la possibilità di confrontarsi con "un personaggio (che) non aveva mai interpretato prima" ed è stato ispirato dall'esperienza di Guido Maria Brera. “Ha una storia autentica da raccontare, drammatica ma con una prospettiva diversa dal solito”. Dempsey è stato anche colpito dalla risonanza contemporanea della serie che mostra come la finanza possa essere utilizzata come uno "strumento di potere". Dopo aver visto 'Diavoli', "non puoi fare a meno di pensare a come percepisci il mondo. Questo è il potere della tv “. (Foto: Sky ).