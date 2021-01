l noir più bello di Polanski, per alcuni addirittura il suo film più bello in assoluto. Fatto come si facevano i noir negli anni ’40. E Faye, accanto a un come sempre gigantesco Jack Nicholson, è il volto per cui qualsiasi regista dell’epoca avrebbe fatto carte false. Segni particolari della sua Evelyn: il difetto nell’iride, «una specie di… voglia». Non c’è altro da aggiungere, vostro onore.