David di Donatello 2022: il meglio e il peggio della serata

Meglio: I discorsi di ringraziamento

Silvio Orlando vince il David di Donatello come Miglior Attore Protagonista per il film “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo.✨#David67 pic.twitter.com/6cuDFKVRol — 1990🤍🌞 #Peace🕊 (@EffecomeF) May 3, 2022

Certo, il pazzo speech di Valeria Bruni Tedeschi per La pazza gioia resta inarrivabile. Ma quello di Silvio Orlando ai David 2022 gli si avvicina. Con la statuetta come miglior attore per Ariaferma in mano, ringrazia tra le lacrime la moglie, in platea si allarmano e lui rassicura: «No no, è viva». Poi, mentre Conti gli regge il microfono, va a braccio e piazza uno dei discorsi di ringraziamento più confusamente belli della storia della nostra Accademia, in cui le parole chiave sono «Muovere il culo» (detto a chi vuole fare l’attore) e il leitmotiv «Ma sta succedendo davvero?» (perché proprio non se l’aspettava: ed è sincero nel dirlo). Teresa Saponangelo, best supporting per È stata la mano di Dio, ringrazia le famiglie che sostengono chi vuole fare il suo sconsiderato (ed economicamente assai frustrante) mestiere, e poi rivela il commento di suo figlio di fronte alla sua performance nel film di Sorrentino: «Toni Servillo è più bravo». Eduardo Scarpetta, miglior non protagonista per Qui rido io di Mario Martone, è il primo piano più bello (e più commosso) mentre ricorda il papà che l’ha iniziato al teatro e che non c’è più. Bravi tutti: e adesso andate a prendere ripetizioni da Jude Hill, il piccolo protagonista di Belfast che, nel ritirare il premio per il miglior film internazionale assegnato all’opera di Kenneth Branagh, si dimostra già un vero pro dei discorsi. A 11 anni appena.

Peggio: C’è un ministro in sala?

«Possiamo non aspettare il 15 giugno per toglierci le mascherine?», chiede Carlo Conti a Dario Franceschini, guest star che dà il via alla (lunghissima) serata. C’è chi ha Chris Rock (loro), e chi il ministro (noi). Del resto, siamo il Paese del sindaco di Sanremo da sempre e per sempre sul palco nei momenti cruciali, figuriamoci se non accade quando c’è un rappresentante del Governo in persona. Ad ogni modo, il conduttore ha garantito l’unico frisson del momento Piazza Pulita, o talk show a piacere: infatti dalla platea, dopo il suo appello pro esercenti e anti mascherine, si è alzato un grande applauso liberatorio. Per il resto, un pippotto sul tax credit. In prima serata. Poi dice perché la gente non solo non va al cinema, ma cambia pure canale.

Meglio: Parlaci di cinema, Drusilla

Salvate il soldato Conti. Dopo anni in solitaria, finalmente arriva qualcuno ad affiancarlo. Ovvero Drusilla Foer, rodata sul e dal palco dell’Ariston e impeccabile anche nel disordine. Sbaglia le parole di Parlami d’amore Mariù (e inciampa pure su Senza fine, cantata come sottofondo del montaggio dedicato ai morti celebri dell’annata), ma lo confessa candidamente: e non è da tutti. È una signora del palco e il palco se lo prende tutto, nel suo abitone rosso (a inizio serata, poi passa al nero) da far impallidire i look del Met. Ricorda quando da bambina andava al cinema a Tirrenia, declama frasi in fiorentino, urla “Sabbbrina!” quando consegna il David Speciale alla Ferilli, contrappunta la serata con note deliziose e mai leziose. Sorrentino in platea è un po’ perplesso, ma siamo convinti che potrebbe chiamarla per un suo futuro film.

Peggio: Chiamate i presenter!

C’è ritmo, e non è una cosa scontata. E forse far salire e scendere dal palco dei “terzi”, intesi come attori e registi ospiti, a consegnare le varie statuette avrebbe reso il cerimoniale più lento e legnoso (ricordiamoci sempre che non siamo al Kodak Theatre, dove i tempi sono scanditi al nanosecondo: anche quando Will Smith fa saltare tutto). Però, ecco: non pretendevamo Zendaya o Bradley Cooper (riportati su scala nostrana: Benedetta Porcaroli e Alessandro Borghi), ma che non fossero sempre Carlo Conti e Drusilla Foer a consegnare i premi sarebbe stata cosa buona e giusta. Perché la regola “chi ha vinto l’anno precedente consegna il premio l’anno successivo” non deve valere anche da noi? Fortuna ci sono stati Paolo Sorrentino, salito teneramente sul palco ad assegnare il premio al “suo” Antonio Capuano, e i Fratelli D’Innocenzo, che nell’aprire la busta con il nome del miglior regista esordiente hanno regalato ai twittaroli quel brivido di (presunta) blasfemia che non guasta mai.

Meglio: I ‘rulli’ alla Techetechetè

Meno male che Mamma Rai c’è. Se è vero che Techetechetè è il più bel programma della tv di Stato (ed è vero), anche i David hanno avuto i loro splendidi momenti d’archivio. Prima il bell’omaggio a Monica Vitti (dimenticata dagli Oscar: vergogna!), poi il montaggio che ha unito tutti coloro che avrebbero compiuto cent’anni nel 2022: Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Pier Paolo Pasolini, Carlo Lizzani. E, anche se è meno vintage e più contemporanea, è stata ottima anche la clip iniziale con tutti (o quasi) i film nominati quest’anno. Su musiche di Ennio Morricone, ça va sans dire.

Peggio: Il momento I migliori anni

Va bene: siamo su Rai 1. Va bene: c’è Carlo Conti a condurre. Ma sono le 23:06 (e mancano ancora centordici premi) quando sul palco sale Umberto Tozzi per un numero in perfetto stile I migliori anni. Che diventa un vero e proprio awkward moment: si sgola su Ti amo, prova a far cantare il pubblico e si sente che la platea dei David è pietrificata. Poi parte Stella stai, e noi però non stiamo: con tutto l’amore per Umbertone, è il momento perfetto per andare in bagno.