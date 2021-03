David di Donatello 2021, gli snobbati e le sorprese

L’avevamo già vista in un assolo (Antonia.), poi in un passo a due (Ricordi, con Luca Marinelli). Ora con Lacci è arrivata la coreografia corale, a fianco di Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Laura Morante, Adriano Giannini, Giovanna Mezzogiorno. E Linda Caridi non sfigura, anzi. Conferma di essere un’attrice (pure teatrale) di razza che, anche in un ruolo da supporting, illumina il film. Considerato che Alba è candidata come protagonista proprio per Lacci, il posto occupato anche da non protagonista per Magari poteva essere di Linda. Peccato.



Foto: Gianni Fiorito