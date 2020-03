Doppietta ancora per Rossellini, prima del soffertissimo addio. Nel primo episodio, tratto dalla pièce di Jean Cocteau, è una donna distrutta che, dopo essere stata lasciata per un’altra, parla al telefono con il suo ex. Anna recita per tutto il tempo da sola, chiusa in una stanza, tra primi e primissimi piani. Nella seconda parte invece è un'ingenuotta che pensa di essere rimasta incinta di San Giuseppe. Invece era un pastore, con il volto di un giovane Federico Fellini versione attore.