Un non-musical così senza senso che diventa quasi bello. Di burlesque c’è poco o niente, in questo vanity project a servizio dell’ugola di Christina Aguilera. Ma Cher alias Tess, tenutaria del locale Burlesque Lounge (sic), è una magnifica presenza, come sempre. E piazza un brano che, fin dal titolo, è un manifesto della Cher anni 2000: You Haven’t Seen the Last of Me. Come darle torto.