‘Cats’, Taylor Swift vuole imitare Beyoncé?

Il trailer di Cats, musical cult (e già ampiamente sopravvalutato) che arriverà al cinema a Natale, è stato spernacchiato in tutto il mondo: i gatti antropomorfi – con tanto di seni pelosi per le gattine – sono effettivamente spaventosi.

Alle prime immagini già poco promettenti s’aggiunge ora Beautiful Ghosts, il pezzo inedito appena uscito e firmato da Taylor Swift, che nel film interpreta la micia Bombalurina. Lei se ne fa grande vanto: l’ha scritto nientemeno che con Andrew Lloyd Webber, l’immenso autore della partitura originale.

L’operazione – musicale, oltre che cinematografica – lascia qualche dubbio. Siamo dalle parti di Beyoncé nel Re Leone: prendere una grande diva pop per un grande blockbuster, assegnarle un ruolo sulla carta minore, e poi costruirci attorno un progetto che non ha niente a che fare col film stesso. Per la signora Carter, che nell’hit Disney era la leonessa Nala, è stato il brano Spirit (e il disco “inspired by” The Lion King: The Gift), che potrebbe arrivare fino ai prossimi Oscar; per Swift, questa canzone piuttosto irrilevante.

Aspettiamo i gattini sotto l’albero: ma non saranno loro a salvarci, anzi.