Aspettando gli Oscar 2022: i migliori attori protagonisti

Di statuette ne ha già vinte due (come non protagonista per Glory – Uomini di gloria e come protagonista per Training Day), e questa ennesima versione della tragedia del Bardo non è il film più memorabile della premiata ditta Coen Bros. (no, stavolta è Joel in solitaria). Ma quando Denzel è in scena, non ce n’è per nessuno: nemmeno per una troppo gigiona Frances McDormand as Lady Macbeth. E il suo take “in sottrazione” sul più ambizioso e folle degli antieroi scespiriani è un’intuizione da maestro della recitazione.