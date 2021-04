Altro giro, altra attrice già oscarizzata in passato (come non protagonista per Barriere di Denzel Washington). Viola Davis si prende la scena nei panni di questa “mama blues” debordante e col trucco che cola. Una prova “totale” da applausi, anche se a volte tende a strafare. E per il film pare già destinato a vincere il compianto Chadwick Boseman, spalla che gioca (giustamente) in sottrazione.



Foto: David Lee/Netflix