Aspettando gli Oscar 2021: le migliori attrice non protagoniste

Se non sarà Maria Bakalova, noi votiamo per Amanda, che i bookmaker non considerano una frontrunner. Seyfried infatti è una newbie degli Oscar, ma Mank ha portato a casa ben 10 nomination, e questo aiuta, anche se per lei non sono arrivati altri premi nel corso della Awards Season. Nei panni della biondissima star anni ’20 e ’30 Marion Davies, l'attrice non sfigura accanto a nomi del calibro di Charles Dance in quelli di William Randolph Hearst e Gary Oldman, alias Mank himself. Potrebbe dire la sua.