Aspettando gli Oscar 2021: i migliori attori protagonisti

Il primo Oscar lo aveva portato a casa nel 1992 per l’iconico Hannibal Lecter. Ma pare che il ruolo preferito di Hopkins sia proprio l’ultimo: quello di un patriarca malato che soffre di demenza senile e inizia ad avere una prospettiva inaffidabile su tutto ciò che lo circonda: «Non dovrei dirlo, so che suona davvero presuntuoso, ma è stato così facile da interpretare». Il regista trasforma il dramma da camera in un thriller tesissimo e surreale, e la performance dell'attore è insieme inquietante e commovente. Se questo non fosse l’anno di Boseman, la statuetta sarebbe già sua. Ma forse non ne ha nemmeno bisogno, perché Anthony è Dio.