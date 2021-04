Du’ non protagonisti is mej che uàn. Caso più unico che raro, per Judas and the Black Messiah i migliori supporting sono una coppia (per l’altro, cioè Daniel Kaluuya, vedi più avanti). Ma la presenza di Stanfield, tra i volti più interessanti della nuova generazione hollywoodiana, vale come consegna del patentino d’attore “istituzionale”. Lui ha detto che i premi non gli interessano: s’è portato avanti sulla (quasi sicura) sconfitta.