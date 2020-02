Aspettando gli Oscar 2020: le migliori attrici non protagoniste

Un grande ritorno agli Academy Award dopo 17 anni per la veterana già vincitrice della statuetta con Misery non deve morire nel 1991. Clint Eastwood l'ha chiamata per la prima volta e le ha affidato il ruolo della madre dell'eroe per caso, e terrorista altrettanto per caso, Richard Jewell. Una nomination che avrebbe dovuto condividere con il 'figlio' sullo schermo Paul Walter Hauser, ingiustamente dimenticato dai giurati. Come del resto lo è stato questo bel film.