Sorry Leonardo, ma a 'sto giro non ti consideriamo un vero e proprio contendente per la statuetta. Un po' perché il non-protagonista Brad Pitt oscura la sua performance nell'8 1⁄2 di Tarantino e un po' perché avremmo preferito scelte più coraggiose da parte dell'Academy: tipo Taron Egerton in Rocketman o Adam Sandler in Diamanti grezzi. Se però, come da previsioni, vincerà Brad come supporting, aspettiamo con ansia di vedere le facce di Leo durante il suo discorso di ringraziamento. Quella tra i due attori è la bromance più tenera di Hollywood.