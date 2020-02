Aspettando gli Oscar 2020: i migliori attori non protagonisti

Tutti amano Tom, noi per primi. Ma sarà che il personaggio del vero conduttore dello show per bambini Fred Rogers è un'icona più americana che europea, sarà che Hanks rappresenta una di quelle quote obbligate alla Meryl Streep, ma noi avremmo preferito una scelta più coraggiosa: Willem Dafoe per il super indipendente The Lighthouse o Timothée Chalamet nel classicone Piccole donne. E poi smettiamola con queste nomination da non protagonisti agli attori che, di fatto, sono in scena per tutto il film. O quasi.