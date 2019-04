‘L’uomo fedele’, Louis Garrel e Lily-Rose Depp nella clip in anteprima

“In sostanza, è una commedia contemporanea di buone maniere” scrive Louis Garrel nelle note di regia della sua opera seconda, L’uomo fedele. “Il mio primo film, (Due amici del 2015, nda), parlava dell’espressione dei sentimenti: era febbrile e i personaggi passavano il loro tempo cercando di esprimere come si sentivano. Questa volta sto cercando di fare l’esatto contrario: non conosciamo il loro stato mentale, non parlano mai delle loro emozioni. In questo senso, non si tratta di un film sentimentale”.

Otto anni dopo essersi lasciati, Abel e Marianne si ritrovano al funerale di Paul, il miglior amico di lui. Una tragedia che però si rivela di buon auspicio: i due tornano insieme suscitando però la gelosia di Joseph, il figlio di Marianne, e soprattutto di Eve, la sorella di Paul da sempre segretamente innamorata di Abel.

L’enfant prodige del cinema francese mette in scena un mènage á trois tra suspense e commedia. Il film – scritto da Garrel insieme allo sceneggiatore Premio Oscar Jean-Claude Carrière – ha due protagoniste femminili: Marianne è interpretata dalla moglie di Garrel Laetitia Casta, mentre a impersonare Eve è Lily-Rose Depp, che qui abbandona il suo lato glamour per quello che è il suo ruolo più riuscito finora. Nella clip in anteprima all’inizio del testo vediamo il personaggio dell’attrice mentre seduce quello di Garrel.

Figlia di Johnny Depp e dell’attrice e cantante francese Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp ha iniziato la sua carriera al cinema con un cameo in Tusk,, l’horror comedy di Kevin Smith. Nel 2016 ha portato a Cannes (sezione Un Certain Regard) la storia della ballerina Isadora Duncan in The Dancere nello stesso anno è sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia con Planetarium, dove impersona la sorella di Natalie Portman.

Nel 2019 l’attrice, musa di Chanel, reciterà accanto a Timothée Chalamet e Robert Pattinson in The King, diretto da David Michôd e affiancherà Gary Oldman, Armie Hammer ed Evangeline Lilly nel thriller Dreamland. Quello in L’uomo fedele, è probabilmente il suo ruolo più riuscito finora

L’uomo fedele arriva al cinema l’11 aprile.