‘L’Ospite’, in anteprima la canzone di Brunori SAS per il film sull’amore liquido

Quella di Guido, il protagonista del film L’Ospite, è una storia perfetta per una canzone di Brunori SAS. Guido (Daniele Parisi), 38 anni, ha una vita ordinaria: lavora, convive con la sua ragazza Chiara (Silvia D’Amico) e sembra che niente possa perturbare la sua tranquillità. Un giorno, però, chiede alla fidanzata di non prendere la pillola del giorno dopo, e la loro relazione esplode: costretto ad andarsene di casa, e a elemosinare un letto da genitori e amici più care, Guido diventa “L’Ospite”, testimone involontario delle vite e dei grovigli amorosi delle persone che ha intorno.

L’Ospite è il secondo film di Duccio Chiarini (già dietro la macchina da presa per Short Skin), è un film brillante sull’amore liquido e sulle difficoltà dei nuovi adulti a impegnarsi in relazioni impegnative. Un tema perfetto, dicevamo, per la musica di Brunori SAS, che ha scritto un brano appositamente per il film, in anteprima qui sul sito di Rolling. L’Ospite è al cinema dal 22 agosto.