‘Elisa’, il backstage di ‘Baby Mine’ per ‘Dumbo’

“Questo Dumbo di Tim Burton me lo immagino molto pittorico”, spiega Elisa, “C’è un’attenzione particolare ai colori, alle proporzioni, come se fossero quadri”. Nel live-action del cartone animato targato Disney del 1941, la celebre artista doppia Miss Atlantis, la sirena del Circo dei Fratelli Medici: “È una figura molto calorosa, prova tanto amore nei confronti di Dumbo e della sua mamma. Ed è anche un po’ strana, sulle nuvole”.

Oltre a prestare la propria voce a questo nuovo personaggio, Elisa interpreta Baby Mine (Bimbo Mio nella versione italiana), l’iconico brano contenuto nella colonna sonora, premiata con l’Oscar, del classico. La canzone ancora una volta accompagna uno dei momenti più commoventi della fiaba: la mamma dell’elefantino, rinchiusa in una gabbia, accarezza il suo piccolo con la proboscide attraverso le sbarre di ferro.



Inoltre Elisa ha realizzato appositamente per Dumbo una nuova versione della melodia che Tim Burton ha amato moltissimo e che aprirà i titoli di coda del film.





“Lavorare con Disney in un film diretto da Tim Burton è molto più di un sogno che si avvera”, afferma Elisa. “Amo il cinema di Tim Burton da sempre e sono una grande fan dei classici Disney. Con Dumbo, in modo particolare, ho sempre sentito un legame molto forte: come figlia quando ero piccola e ora come madre.

“Interpretare Baby Mine” aggiunge Elisa “È stato difficile per certi aspetti perché ci sono dentro delle armonizzazioni che sono legate a una scrittura che appartiene agli anni ’40”.

Dumbo arriva al cinema il 28 marzo. La colonna sonora del film sarà disponibile dal 29 marzo in versione digitale.