All hail Regina King

Dopo aver diretto episodi di diverse serie come Scandal, This Is Us, Insecure, Shameless e The Good Doctor, King non poteva che debuttare alla regia cinematografica con un film più rilevante che mai nel dibattito post proteste BlackLivesMatter: One Night in Miami, adattamento della pièce di Kemp Powers sull’incontro tra Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown. Per riconoscere il ruolo essenziale che ciascuno di loro ha svolto nel movimento per i diritti civili e nello sconvolgimento culturale degli anni Sessanta. E perché le loro conversazioni sull'ingiustizia razziale, la religione e la responsabilità personale risuonano ancora oggi. Manco a dirlo, si parla già di Oscar.



Foto: Patti Perret/Amazon Studios