Buoni 80 (incredibili) anni, Al Pacino. Nato il 25 aprile del 1940 a New York (e dove se no), il volto simbolo della New Wave anni ’70 (e oltre) è ancora instancabile: icona che non si può non chiamare quando c’è da celebrare il cinema che fu (vedi il cameo per Tarantino in C’era una volta a... Hollywood), divo per la nona volta candidato all’Oscar (per The Irishman di Martin Scorsese) e pure star da serie di culto (vedi il nazi-action Hunters su Amazon Prime Video). Se 10 film vi sembran pochi (e lo sono), vi bastino per festeggiarlo. Auguri, Al.