8 donne da tenere d’occhio tra cinema e serie

Nella (splendida) versione spielberghiana del musical sono tutti bravissimi. Ma a incantare davvero è l’Anita della situazione. Proprio come Rita Moreno (che tra l’altro è nel film) nel 1961, Ariana DeBose ruba la scena. E non solo per quel numero clamoroso che è America: la sua energia quando canta, balla o semplicemente recita le sue battute, potrebbe alimentare un intero hood. Potrebbe vincere l'Oscar come non protagonista. E non sarebbe una sorpresa.