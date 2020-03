15 film per la festa del papà

Vivere nel cuore di una foresta del Nord America. Cacciare per mangiare. Rifiutare il Natale e festeggiare invece il compleanno di Noam Chomsky. Il padre anticonformista, hippie fuori tempo massimo ma inflessibile di Viggo Mortensen cresce così i suoi sei figli, in una commedia indie che è una riflessione sull’educazione e sull’american way of life. E sulle scelte difficili che deve fare un genitore.