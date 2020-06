Black Lives Matter: oggi come ieri. Mentre la (giustissima) protesta non si placa, ripercorriamo gli ultimi dieci anni di cinema e tv sul tema. Cominciando dall’autore afroamericano per eccellenza: Spike Lee. Che con BlacKkKlansman è tornato a fare Spike Lee. Mettendo in scena una tragicommedia dell’assurdo, o forse tristemente no: la storia (vera) del detective Ron Stallworth (John David Washington, figlio di) che si finge bianco per indagare tra le pieghe/piaghe del Ku Klux Klan è un colpo nello stomaco. Dopo capolavori sul tema come Fa’ la cosa giusta e Malcolm X, Spike il barricadero vince finalmente il suo primo Oscar (per la sceneggiatura non originale). La cosa giusta, davvero.