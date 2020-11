Inflazionato? Sì, certo. Ma se in questo momento storico esiste un altro attore con una fan base fedelissima e scatenata quanto quella di Depp, forse quello è proprio Cumberbatch. D’altra parte anche gli eroi per cui lo conosciamo meglio, Doctor Strange e Sherlock Holmes, hanno un lato decisamente oscuro. E Benedict ha già interpretato un cattivo clamoroso nel secondo film di Star Trek, oltre che aver prestato voce e movimenti (in motion capture) al drago Smaug e all Negromante nella trilogia dello Hobbit. Insomma, sarebbe perfetto. E poi pare quasi strano che un divo über british come lui non fosse già in un film di Harry Potter, no? J.K. e Warner potete rimediare.