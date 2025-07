Sì, ‘South Park’ ha apertamente sfidato Trump. Ed è stato epico

Questo post contiene spoiler sulla première della 27a stagione di South Park, disponibile in streaming su Paramount+.

Quasi trent’anni dopo il debutto di South Park, i suoi creatori Trey Parker e Matt Stone sono ancora capaci di sfoggiare un tempismo impeccabile.

La première della 27a stagione della commedia animata, Sermon on the ‘Mount, è arrivata una settimana dopo la cancellazione da parte della CBS del Late Show With Stephen Colbert, apparentemente per compiacere l’amministrazione Trump e preparare il terreno per una fusione tra la casa madre della CBS, Paramount, e Skydance Media. È uscita solo pochi giorni dopo la chiusura di un nuovo accordo quinquennale da 1,5 miliardi di dollari con Paramount per i diritti streaming di South Park da parte di Parker e Stone, il che significava che questo sarebbe stato il primo nuovo episodio a essere reso disponibile il giorno successivo su Paramount+, anziché su HBO Max, negli USA. E ha debuttato la sera prima che Parker e Stone apparissero a un panel al Comic-Con di San Diego. Raramente le stelle si sono allineate così perfettamente da permettere al duo di colpire il bersaglio più grande possibile, in un momento in cui sono sotto i riflettori. E ragazzi, se ne hanno approfittato.

Sermon on the ‘Mount inizia concentrandosi principalmente su questioni parrocchiali all’interno del suo piccolo villaggio in Colorado. Cartman è costernato nell’apprendere che l’amministrazione presidenziale ha cancellato NPR, che ascoltava solo per ridere di tutte le voci progressiste lamentose alla radio pubblica. Mentre altri simboli di risveglio spirituale cadono – tra cui il Preside PC che ora porta letteralmente Gesù Cristo nella loro scuola e si ribattezza Potere del Preside Cristiano – Cartman attraversa una crisi esistenziale. Perché se nessuno sposa più valori liberali, allora la sua persona smette di essere trasgressiva. Nel frattempo, il padre di Stan, Randy, sostiene che l’apparizione di Gesù in una scuola pubblica sia illegale e convince i suoi amici redneck che forse il presidente ha esagerato con i suoi programmi. Presumono che il POTUS sia il signor Garrison, che nella serie ha svolto il ruolo di alter ego di Donald Trump alla fine degli anni 2010, ma che si è ritirato dalla politica per trascorrere del tempo con il suo fidanzato Rick.

Da lì, l’azione si sposta alla Casa Bianca, dove una versione animata di Trump, con una testa fotorealistica e una bocca che di solito è un simbolo di South Park per i canadesi, viene raffigurata, in pochissimo tempo, come: un truffatore impenitente che promuove un programma cristiano fondamentalista come copertura per rubare denaro al governo e al popolo americano; un narcisista lamentoso che minaccia di fare causa a chiunque non gli lecchi i piedi e nega di avere un micropene; e un dittatore a tutto tondo che – come Saddam Hussein nel film South Park – Il film: più grosso, più lungo & tutto intero – va letteralmente a letto con Satana. E il diavolo non è più felice in questa relazione di quanto lo fosse allora con Saddam. Probabilmente è ancora più infelice.

È un attacco feroce e senza esclusione di colpi a Trump, inclusa una scena animata di nudo frontale del suddetto micropene. E arriva in un momento in cui molti media – in particolare i capi di Parker e Stone – sono terrorizzati all’idea di far notare che il presidente si sta comportando come un fascista, o che l’unica causa o persona di cui sembra essersi mai interessato è se stesso. L’episodio è implacabile nei confronti della Paramount, raffigurando vari giornalisti della CBS News come spaventati all’idea di dire qualcosa che possa inimicarsi il presidente e provocare una causa legale. A quanto pare, persino Cristo è tornato a South Park solo perché è stato citato in giudizio, ed è altrettanto insoddisfatto di tutti i crimini perpetrati in suo nome da Trump quanto tutti gli altri in città. (Il titolo dell’episodio è un gioco di parole sul nome Paramount.)

Gli amici di Randy sostengono che non è questo che si erano prefissati quando hanno votato per Trump, sostenendo che la compassione per gli altri non è un male e che va bene preoccuparsi almeno un po’ dell’ambiente. Alla fine, però, vengono citati in giudizio anche loro e condannati a pagargli milioni di dollari, oltre a registrare un annuncio di pubblica utilità a suo sostegno. Sfortunatamente, ciò che inventano sembra destinato solo a far infuriare ulteriormente Trump, sia la versione leggermente romanzata della serie, sia quella reale che vive al 1600 di Pennsylvania Avenue. Si passa a una scena live-action generata dall’intelligenza artificiale in cui Trump vaga nel deserto, spogliandosi gradualmente per rivelare il suo corpo nudo e obeso, finché non crolla nella sabbia e appare il suo micropene, con occhi sgranati e una voce stridula che dice: “Sono Donald J. Trump e sottoscrivo questo messaggio”.

Da un lato, sembra ironico che Parker e Stone siano quelli ad attaccare Trump con tanta durezza, visto che la filosofia di governo di South Park per così tanto tempo è stata che preoccuparsi di qualsiasi cosa è stupido e che non c’è sostanzialmente alcuna differenza tra i due principali partiti politici americani – un atteggiamento che è filtrato in diverse generazioni di persone cresciute guardando la serie, e che ha quindi contribuito a creare un ambiente in cui un truffatore egocentrico e delirante come Trump poteva essere eletto due volte. Detto questo, Parker e Stone hanno occasionalmente dimostrato di pentirsi di questo atteggiamento: nel 2006, hanno deriso spietatamente i tentativi di Al Gore di mettere in guardia la gente sui cambiamenti climatici, poi hanno dedicato un episodio del 2018 in cui il bersaglio satirico erano ora i negazionisti del cambiamento climatico, mentre Gore ha ricevuto delle scuse vere e proprie dai personaggi.

Ma la lunga storia di Parker e Stone nel prendersi gioco della serietà in molti modi li rende il mezzo di trasmissione ideale per un episodio come questo. Colbert è stato cancellato perché il presidente è suscettibile e disprezza chiunque faccia battute su di lui, ma Colbert stava anche predicando ai convertiti. Che sia stato South Park a portare questa ferocia – non solo prendendo in giro Trump, ma essendo così schietto e spietato nelle sue critiche nei suoi confronti – avrà un impatto molto maggiore e otterrà più attenzione di un conduttore televisivo notoriamente e sfacciatamente progressista che dice le stesse cose. (Anche se dubito che uno qualsiasi degli attuali programmi in seconda serata ci avrebbe regalato un fallo parlante con gli occhi sgranati.)

Questi tempi disperati significano che non ci si può permettere di mettere in discussione le credenziali di chiunque si schieri dalla tua parte, anche se solo temporaneamente. Parker e Stone possono essere così politicamente sfuggenti che non sarebbe scioccante se il prossimo episodio avesse una sottotrama su Alexandria Ocasio-Cortez in una gara di bikini, quindi il duo può ancora una volta insistere sul fatto che il loro obiettivo principale è fare l’avvocato del diavolo a qualsiasi cosa sia la saggezza convenzionale del momento.

La Casa Bianca ha rilasciato una dichiarazione lamentandosi dell’episodio, ma al momento in cui scrivo, Trump stesso non ha ancora risposto. Certamente, qualsiasi cosa dica o pubblichi non farà che attirare ulteriormente l’attenzione su questa rappresentazione poco lusinghiera, ma il suo controllo degli impulsi su questo genere di cose non è storicamente forte. Nel frattempo, Parker e Stone hanno parlato a 6.000 persone oggi nella Hall H del San Diego Convention Center, e le loro parole sono state immediatamente trasmesse in tutto il web. Considerata la loro tradizionale mancanza di rispetto per l’autorità – inclusa quella di chi li paga – non sarebbe sorprendente se avessero trasmesso questo episodio in parte perché sapevano che avrebbe messo i bastoni tra le ruote all’approvazione dell’accordo con Skydance da parte della FCC, e/o perché sperano davvero che Trump cerchi di fargli causa: 1,5 miliardi di dollari sono la definizione di soldi da “vaffanculo”, e un’azione legale non farebbe altro che attirare più attenzione sull’episodio, per non parlare di uno show di cui si parla raramente ormai con la stessa frequenza e con lo stesso volume degli anni Novanta e Duemila.

In momenti precari come questo, certe cose vanno dette ad alta voce, anche se vengono confezionate con battute infantili. Quando così tanti dei loro coetanei sono troppo spaventati per offrire anche una versione sdolcinata di critica, Parker, Stone e South Park ci hanno provato e basta. Le motivazioni non contano. Verso la fine dell’episodio, Cartman annulla il suo tentativo di suicidio dopo che Butters lo aiuta a convincerlo che c’è sempre speranza per un ritorno al mondo in cui l’odioso trollismo di Cartman tornerà a essere una voce minoritaria che si oppone al mainstream. L’augurio è che tutti noi possiamo sperare nella stessa cosa.

Da Rolling Stone US