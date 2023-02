Sarah Michelle Gellar è tornata con ‘Wolf Pack’

Non solo vampiri: Sarah Michelle Gellar è tornata con una nuova serie, Wolf Pack, dal 23 febbraio su Paramount+. Questa volta, l’attrice diventata famosissima per aver interpretato Buffy L’Ammazzavampiri si trova alla prese con un branco di ragazzi infettati da un lupo mannaro durante uno degli incendi più devastanti che la California abbia mai conosciuto.

Basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, Wolf Pack segue un ragazzo e una ragazza adolescenti le cui vite cambiano per sempre quando un incendio in California risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, il ragazzo e la ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Sarah è Kristine, una detective che deve far luce sugli strani avvenimenti che stanno turbando la città. Per l’occasione l’attrice è volata a Milano dove l’abbiamo incontrata per farci raccontare qualcosa in più sulla serie, ma pure sul ricordo di Buffy e sul perché il soprannaturale sia sempre uno dei generi preferiti.

Cliccate sopra per vedere la video intervista.