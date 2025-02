‘Paradise’ non è ‘This Is Us’, anche se un po’ ci prova

Attenzione: questo articolo contiene spoiler sui primi episodi di Paradise, disponibile in Italia su Disney+.

Quando This Is Us ha debuttato nell’autunno del 2016, il suo episodio pilota si è concluso con un colpo di scena che ha ricontestualizzato tutto ciò che avevamo visto fino a quel momento: invece di raccontare le storie parallele e contemporanee di tre gruppi di persone apparentemente legate solo dal fatto che molti di loro condividono la data di nascita, tutti facevano parte della stessa famiglia, e una delle storie era ambientata nel passato, mostrando come due dei personaggi sono diventati genitori degli altri. Il colpo di scena – in pratica, la fine dell’episodio pilota di Modern Family, ma ora con più linee temporali coinvolte – è stato sorprendente, ma non ha modificato in modo sostanziale il tipo di serie che la gente pensava di vedere. This Is Us è stato un dramma familiare fin dal primo minuto.

Anche Paradise, il nuovo drama che riunisce il creatore di This Is Us Dan Fogelman con l’attore vincitore di un Emmy Sterling K. Brown, conclude il suo primo episodio con un colpo di scena che ricontestualizza tutto ciò che abbiamo appena visto. Ma lo fa in modo molto più estremo, spostando i generi e rendendo praticamente impossibile parlarne in modo sostanziale senza svelare il vero tema della serie. Per questo motivo, continuate a leggere a vostro rischio e pericolo…

La serie inizia con Xavier Collins, un agente dei servizi segreti interpretato da Brown, il cui compito sembra essere quello di proteggere Cal Bradford (James Marsden), un ex Presidente che ora vive in un’idilliaca cittadina (quanto idilliaca? Se le scene in esterni non sono state girate negli studi della Warner Bros. utilizzato per la città di Stars Hollow in Una mamma per amica, allora lo scenografo era un grande fan di quella serie). Dopo essersi impegnato in un lavoro poco stressante nell’ennesima mattinata senza particolari problemi, Xavier rimane sbalordito nel trovare il corpo assassinato di Cal in una stanza della sua villa.

Da lì, Fogelman si addentra rapidamente nelle sue amate linee temporali parallele, riportandoci indietro di diversi anni per mostrare come i due uomini si sono conosciuti e per vedere Xavier salvare Cal (che era ancora Presidente, più o meno, al momento della sua morte) da un precedente tentativo di assassinio. Per un po’, sembra che Fogelman abbia modificato la formula di This Is Us da “E se Parenthood fosse scritto dai ragazzi di Lost?” a “E se The Diplomat fosse scritto dai ragazzi di Lost?”. In seguito all’omicidio di Cal, incontriamo altri personaggi di rilievo: la miliardaria tech Samantha “Sinatra” Redmond (Julianne Nicholson), la stimata terapista Gabriela Torabi (Sarah Shahi), il potente ma malato di demenza padre di Cal (Gerald McRaney), il capo di Xavier Nicole Robinson (Krys Marshall), il suo sottoposto Billy Pace (Jon Beavers), il figlio di Cal Jeremy (Charlie Evans) e i figli di Xavier, Presley (Aliyah Mastin) e James (Percy Daggs IV). E per un po’, mentre si va avanti e indietro tra i primi giorni dell’amicizia tra Cal e Xavier e l’indagine sull’omicidio, sembra abbastanza chiaro che tipo di serie voglia essere Paradise.

In realtà si tratta della vita dopo che un’apocalisse dovuta al cambiamento climatico ha spazzato via la maggior parte dell’umanità. La città si trova in una grotta sotterranea, con una sofisticata tecnologia di imaging utilizzata per creare l’illusione del cielo, della luce del giorno che diventa notte e così via. All’interno, le persone che lavorano per Samantha (*) e gli altri fondatori della comunità fanno del loro meglio per far sì che tutti gli abitanti di quel luogo abbiano l’impressione che le cose non siano cambiate poi così tanto rispetto a prima.

(*) La serie si sforza di spiegare che il soprannome Sinatra deriva dal frequente uso di cappelli da parte di Samantha, anche se la testa di Nicholson è raramente coperta. Il che è piuttosto strano.

Paradise | Trailer Ufficiale | Dal 28 Gennaio | Disney+

Watch this video on YouTube

Non è un mix di idee così folle – un anno prima del debutto di This Is Us, la Fox aveva lanciato Wayward Pines, in cui Matt Dillon indagava sui crimini in una piccola città che alla fine si rivelava essere un rifugio post-apocalittico – e va riconosciuto a Fogelman il merito di essere arrivato a questo punto nella prima ora, invece di cercare di fare come i creatori di Sugar e aspettare fino alla fine della prima stagione per dire agli spettatori di cosa parla veramente la serie.

Tuttavia, quando Paradise funziona al meglio, tende a essere più grazie alle interpretazioni dei suoi attori che ai modi in cui esplora il mistero dell’omicidio, il passato dei personaggi o il funzionamento di questa città e la sensazione che si prova a viverci. Dopo aver scritto per lui per sei stagioni, non sorprende che Fogelman sappia come mettere in luce il talento e il carisma di Brown. Sebbene Xavier debba affrontare alcuni traumi familiari (tra cui l’apparizione in un episodio del grande Glynn Turman nel ruolo del padre pilota di aerei), si tratta di un ruolo da protagonista più semplice rispetto a quello di Randall in This Is Us; se questo fosse stato un film di venti o trent’anni fa, Denzel Washington avrebbe interpretato Xavier. Come è successo fin dall’esordio di Brown nel ruolo di Christopher Darden in Il caso O. J. Simpson: American Crime Story, è il padrone dello schermo. E conferisce gravitas a un materiale che a volte può risultare scarno e/o eccessivamente familiare. Marsden, Nicholson, Shahi, McRaney (un altro volto di This Is Us) e altri hanno tutti momenti forti in diverse scene, nel passato o nel presente. Ma le storie in sé sono insipide e prevedibili, sia come “pezzi” singoli che combinati insieme attraverso i diversi generi. (È ovvio che la cotta di Presley per Jeremy creerà problemi alle indagini di Xavier, per esempio, perché in queste serie gli adolescenti esistono solo per creare ostacoli agli adulti).

L’unica eccezione è il settimo e ultimo episodio che la stampa ha ricevuto in anticipo, ambientato principalmente nel giorno in cui il mondo come lo conosciamo è finito e che mostra tutte le decisioni impossibili, a volte mostruose, che Cal, Xavier e altri hanno dovuto prendere per garantire che una parvenza di civiltà umana sopravvivesse. È la puntata che si sofferma di più sulle specificità di questa apocalisse, su chi sono questi personaggi e in quale nuovo pasticcio si sono cacciati. Il resto è una versione mediocre e a volte del tutto sciocca di cose già viste decine di volte, anche se con un buon ritmo e spesso valorizzata dal cast.

Il finale dell’episodio pilota di This Is Us è stato così potente che la serie ha spesso cercato di ricreare l’impatto di quel primo grande colpo di scena. Ciò ha portato a molti viaggi inaspettati nel tempo (episodi ambientati in Vietnam), nello spazio (storie ambientate nell’anno 2032) e nel genere (Randall si è improbabilmente candidato a una carica pubblica a Philadelphia, pur vivendo a diverse ore di distanza in un altro Stato). Ma per quanto grandi fossero le sorprese successive, era difficile replicare il livello dell’episodio originale, soprattutto una volta che il pubblico era stato condizionato ad aspettarsi e persino a prevedere i colpi di scena. Quello alla fine dell’episodio pilota di Paradise è di dimensioni così esponenzialmente maggiori rispetto a quello di This Is Us che è difficile immaginare quanto più folle dovrà diventare la nuova serie per continuare a superarsi. Non è un posto ideale in cui stare, ma è certamente meglio che vivere in una finta città all’interno di una caverna dopo che miliardi di persone sono morte.

Da Rolling Stone US