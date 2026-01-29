Olivia Rodrigo, Paramore, Taylor Swift: i needle drop della quarta stagione di ‘Bridgerton’

Cari, gentili lettori sono passati quasi due anni dall’ultima volta che il pubblico ha visto nuovi episodi di Bridgerton. Questa lunga attesa è finalmente terminata con l’uscita della quarta stagione il 29 gennaio, e cioè oggi. Dal suo debutto nel 2020, la serie in streaming — sessualmente disinibita e piena di sottogonne — si è costruita una reputazione grazie al suo approccio camp e volutamente anacronistico al romanzo sentimentale in epoca Regency. E poi, ovviamente, ci sono le sue inconfondibili cover per archi dei grandi classici da classifica. (Dove altro potreste vedere il coronamento di una storia friends-to-lovers durata anni consumarsi in una carrozza sulle note cariche di i violini di Give Me Everything di Pitbull?).

Basata sui romanzi bestseller di Julia Quinn, ogni stagione di Bridgerton si concentra sulle storie d’amore e sui matrimoni di almeno uno dei fratelli Bridgerton (tutti battezzati in ordine alfabetico). Dopo gli abbinamenti riusciti di Daphne (Phoebe Dynevor) e Anthony (Jonathan Bailey) nella prima e nella seconda stagione, e i doppi matrimoni della terza stagione per Colin (Luke Newton) e Francesca (Hannah Dodd), la quarta stagione segue la relazione tra Benedict (Luke Thompson) e la cameriera Sophie Baek (Yerin Ha).

Bridgerton - Stagione 4 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

I due vivono un incontro che cambia loro la vita a un ballo in maschera, ma le convenzioni sociali e il potere del pettegolezzo — alimentato dalla columnist un tempo anonima Lady Whistledown (Nicola Coughlan) — minacciano di distruggere il loro legame. E, nel frattempo, magia e mistero sono accompagnati da alcune delle canzoni più stravaganti — e fuori di testa — che il team di Bridgerton riesca a trovare. Abbiamo parlato con il supervisore musicale Justin Kamps per dare uno sguardo esclusivo ad alcuni dei più importanti needle drop della quarta stagione, inclusi brani di successo di Usher, Paramore e Taylor Swift.

Kamps lavora su Bridgerton dal 2022 e racconta che ogni stagione inizia assicurandosi che le scelte musicali siano in sintonia sia con i movimenti sul set sia con i percorsi emotivi dei personaggi. «Quando lavoriamo a una stagione, i nostri obiettivi sono trovare canzoni che si adattino alla coreografia. All’inizio della produzione mi piace avere una conversazione con la nostra showrunner, Jess [Brownell], su ciò che i personaggi stanno per vivere», dice Kamps a Rolling Stone. «Questa stagione ha un po’ il sapore di una storia alla Cenerentola, quindi usiamo canzoni che giocano su quell’idea».

Il primo episodio della stagione, intitolato Il valzer, utilizza una cover di Life in Technicolor dei Coldplay, eseguita dal gruppo Vitamin String Quartet. I fan possono ascoltare anche una cover, sempre dei Vitamin, di Never Let You Go dei Third Eye Blind, oltre a DJ Got Us Fallin’ In Love di Usher, interpretata dal gruppo di Toronto Strings From Paris. Kamps racconta che la versione per archi del brano dei Coldplay offre al pubblico uno sguardo diretto nello stato d’animo di Sophie quando arriva al suo primo ballo, organizzato dai Bridgerton. «È qualcosa che non ha mai vissuto in tutta la sua vita. Volevamo quindi un pezzo che rispecchiasse quell’aria magica di tutte queste persone che arrivano con costumi meravigliosi», spiega. «C’è colore ovunque, luci, e tutti sono al massimo della loro eleganza. Life in Technicolor si sposa perfettamente con quel momento in cui lei è completamente rapita e meravigliata da tutto».

Nel secondo episodio, Il tempo pugnalato, c’è Enchanted di Taylor Swift. Gli episodi tre (Il campo vicino l’altra strada) e quattro (La proposta di un gentiluomo) includono cover di All I Wanted dei Paramore e Bad Idea Right? di Olivia Rodrigo. «Non vi spoilero cosa sta succedendo quando parte [Bad Idea Right?], ma è un momento, diciamo, molto energico», spiega Kamps. «La canzone si incastra perfettamente. Ci sono un sacco di cattive idee in circolazione. E l’arrangiamento, soprattutto con quel suono energico quasi da fiddle, costruisce tutta quella passione».

Seguendo la recente tendenza di Netflix a dividere le stagioni più attese in più parti, i fan di Bridgerton dovranno aspettare un po’ per scoprire come si sviluppa la storia d’amore, oltre le barriere di classe, tra Benedict e Sophie. Mentre la prima parte della serie debutta appunto oggi, la seconda non sarà disponibile fino al 26 febbraio — dando ai fan tutto il tempo per rivivere i loro needle drop preferiti ancora e ancora.

«Anche se ho visti gli episodi un milione di volte, quando li riguardo finisco per commuovermi ascoltando queste cover e le scene», aggiunge Kamps. «Non vedo l’ora che la gente se ne innamori».

Da Rolling Stone US