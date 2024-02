Ma ‘Mare fuori 4’ è l’anteprima di Sanremo?

Edo aspirante teen idol di Roccella

***Attenzione: contiene spoiler***

L’hanno chiamata “la stagione delle scelte”, quella dove “i personaggi diventano adulti” (qui avevamo recensito i primi due episodi alla Festa del Cinema di Roma). Sì, ok, giustissimo. Ma questa nuova infornata di Mare fuori fa anche molto “Roccella, we love you”. Di stagione in stagione, il carcere di Nisida sta infatti diventando il più efficace centro pro vita. Tanto per incominciare, ci sono più giovani padri lì, che non in tutta Napoli. Il primo è stato Carmine, con la piccola Futura: un frugoletto che l’ha reso un uomo saggio e maturo. E ora è il turno di Edo. Il primo figlio non è che lo avesse esattamente spinto a mettere la testa a posto, così (occhio allo spoiler) ha bissato: ha ingravidato pure l’amante, Teresa. Tra l’altro, quando lei va da lui, in carcere, dandogli la lieta notizia lui… sorride. Non pensa: “Oh, cavoli, e mo’?”, e nemmeno: “Ora mia moglie Carmela scuoia vivi prima lei e poi me”. No: sorride beato, perché i figli so’ piezz ‘e core. Come se non bastasse, promette persino di cambiare vita (come no…), di lasciare la criminalità e diventare un padre degno di questo nome. Praticamente è il nuovo teen idol del ministro per le pari opportunità e per la famiglia, Roccella.

I cliffhanger da infarto

Fuori il nome. Perché è chiaro che qui, oltre a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, c’è un terzo sceneggiatore, figlio illegittimo di George R. R. Martin, che è specializzato in cliffhanger da infarto. Altrimenti non si spiega. Arrivati infatti al minuto 70’, proprio quando inizi a pensare “bello, eh, o’ mar for’, però si è fatta anche una certa”, ecco che accade puntualmente il finimondo. Più precisamente – ma senza spoiler espliciti – in sei episodi i finali hanno inanellato due morti pazzeschissime, una violenza di gruppo da far accapponare la pelle, e poi una chiusa letteralmente… con il botto. Roba che poi per forza si macinano i record, volando oltre 13 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore: come diamine si fa a non pigiare di nuovo il “tasto play”?

Anteprima Sanremo?

Inizialmente non capivamo. Perché rilasciare Mare fuori pochi giorni prima del Festival di Sanremo, una macchina che tutto cancella e tutto travolge? Non aveva senso. Invece ce l’ha eccome. Lo abbiamo capito guardando i nuovi episodi: non sono che un lungo spot pre sanremese. Non ci credete? Ecco le prove. Primo: c’è Chiara Iezzi. Sì, proprio la Chiara di Paola e Chiara, le due sorelle che quest’anno hanno colonizzato l’Ariston. Com’è noto il duo conduce infatti PrimaFestival, duetterà con I Ricchi e Poveri nella serata del venerdì e si esibirà pure sul palco Suzuki. Sono praticamente il volto prezzemolino della kermesse, seconde sole alla moglie di Amadeus. Ebbene, Chiara è anche in Mare fuori: interpreta la madre bigotta di Crazy J, in un lungo flashback “pre metamorfosi”, come è stato specificato dai sottopancia. Inoltre, Sanremo, lo citano proprio. Nella sesta puntata Crazy J trascina CardioTrap da un produttore per registrare insieme “una canzone che potrebbe andare a Sanremo”. Il cortocircuito è servito visto che Clara, alias Crazy J, a Sanremo martedì ci va per davvero. Prepariamoci a un’istanza del Codacons che protesterà per concorrenza sleale…

Il duetto che non c’è

A proposito di canzoni. Almeno per ora, su questo fronte c’è ancora parecchio da lavorare. Per i primi quattro episodi, la produzione ci rifila il tormentone Origami all’alba. Che va bene eh, per carità, ma alla ventimilionesima volta stufa giusto un filo. Poi, improvvisamente, sembra di vedere la luce in fondo al tunnel: Crazy J vuole duettare con CardioTrap. “Bello”, pensi dal divano ma poi capisci che tu e lei avete un concetto di duetto assai diverso. Nel tuo immaginario questo tipo di esibizione implicherebbe che due artisti cantino alternandosi al microfono. Qui invece Cardio Trap si limita a fare la seconda voce nel ritornello, alla stregua di un coro parrocchiale. Per giunta senza arrivare mai alla nota giusta. Confidiamo in un’altra canzone visto che sui social Matteo Paolillo ha detto di aver scritto una nuova canzone per CardioTrap. Frate’, confidiamo in te…

Effetto cringe

Ora. Capiamo la voglia di innovare. E pure quella di alleggerire i toni. Però, dateci retta: l’ironia non fa per voi. Qui siamo in un carcere, mica in discoteca. Avete ucciso un sacco di gente, e ne state uccidendo ancora altra: davvero vogliamo buttarla in caciara? Che poi non è solo una questione di tradimento del tone of voice. C’è anche un problema di ironia: tre quarti delle battute sono agghiaccianti. Anzi, cringe, per dirla come i giovani. Ne citiamo una su tutte: lo chef che insegna ai ragazzi a fare la pizza vede che Carmine si angustia per Rosa e gli dice: “Ragazzo, l’amore è come un peto: se lo forzi, rischi che esce una cacata”.

Giù le mani dal capitano

In quanto maggiorenni, tutta la ship Carmine-Rosa ci interessa il giusto, ovvero nulla. Tuttavia la tolleriamo perché, appunto, so’ ragazzi e, insomma, loro vogliono quella cosa lì: cuore, amore e melò. Quindi pazientemente tolleriamo le quintalate di melò alla Terra Amara versione teen. Soprassediamo pure sulla virata buonista della neo direttrice, che copula con l’educatore Beppe chiamandolo “orsacchiotto dei bimbi perduti”: capirai che cattiveria… manco le streghe Disney si lanciano in insulti così banali. Di nuovo, però, chiudiamo un occhio e andiamo avanti. Vi perdoniamo. Ma non questo. La svolta cinico-depressiva del Capitano è infatti intollerabile. Capiamo il dramma familiare, lodiamo il tatto con cui lo si è raccontato, ma giù le mani da lui: questa sua svolta è solo un tradimento narrativo. Di quelli che urlano: “Scusate, ma non sappiamo più cosa inventarci”.