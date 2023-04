‘Lo scontro’ è una serie che vuoi guardare fino alla fine, ed è già un successo

Tolto il colpo di scena del terzo magnifico episodio di Succession di cui tutti parlano (ma tutti chi), che poi colpo di scena non è, cosa c’è che, di questi tempi, stai lì a guardare con partecipato interessa? Cosa che non ti faccia dire “thank you, next” dopo una puntata e mezza? Cosa che acchiappi la tua attenzione al di là dell’hype ormai incontrollato per cui, per dire, il (comprensibile) fenomeno nazionalpopolarissimo Rai Mare fuori diventa culto che piace alla gente che piace solo da quando è arrivato su Netflix? Cosa che, a proposito di Netflix, non gridi “algoritmo” da ovunque la si pigli?

Non mi sono strappato le vesti per Lo scontro, traduzione italiana scarsamente efficace dell’originale Beef, che pure si trascina hype, algoritmo, e tutto quanto: produce del resto A24, lo studio ormai ex indie fresco del successo generalista di Everything Everything All at Once e, televisivamente, già artefice di Euphoria. Però son rimasto lì a guardarla fino alla fine (dieci puntate, brevi ma comunque troppe, come sempre, come tutto), e mi pare già un enorme successo. L’altro successo è trovare una serie come questa nell’ormai standardizzatissimo (e, sì: totalmente algoritmico) carnet di Netflix.

Lo scontro del titolo è presto detto: un operaio edile che ormai pensa solo a farla finita e un’imprenditrice ramo lifestyle stile goop evitano per un pelo un incidente tra le rispettive macchine nel parcheggio di un Leroy Merlin (per capirci), lei però fuori dal finestrino alza il dito medio contro di lui, lui si incazza e si mette a inseguirla per le strade di Los Angeles. Ne deriva una serie di inghippi e di intrighi che – non è spoiler – farà capire loro che sono molto più simili di quanto pensino (no: di quanto accettino), eccetera eccetera.

Niente di più, ma è bella la mano dell’ideatore Lee Sung Jin, coreano di nascita operante negli Stati Uniti (Undone), per questa storia che sai ovviamente dove ti porterà, ma non sempre e necessariamente come. Mi ha ricordato Giri/Haji, bellissima serie BBC ma, diciamo così, di matrice sempre asiatica, che partiva come thriller, diventava quasi mélo, finiva da musical. Qui è un po’ lo stesso, c’è la satira sociale e una specie di orrore politico (certo più tenue) alla Jordan Peele, qualche deriva demenziali, un po’ di romance, un finale letteralmente psichedelico che è quasi un pezzo di teatro beckettiano, o di cinema jarmuschiano.

Sono molto giusti e bravi i due interpreti principali – Steven Yeun (Minari, Nope) e Ali Wong, stand-up comedian già in quel filmetto stupidetto con Keanu Reeves Always Be My Maybe (qui Finché forse non vi separi) – e sicura la regia, e belli i tanti dettagli, a volte molto intelligenti a volte solo furbetti, disseminati qua e là: il cuociriso che suona Kelly Clarkson; gli orribili vasi del ricco che ha bisogno di fare l’artista (il marito della protagonista, che è anche l’uomo meglio vestito nella storia delle serie); la fissa per quel panino di Burger King; le case di vetro e di cemento; la suocera pazza che pare scritta da Tennessee Williams se fosse nato a Seul; tutta quella musica anni ’90; gli occhiali con le lenti ottagonali di lei; i fornelletti da aspirante suicida di lui; le messe evangeliche della comunità asiatica; i quadri che introducono ogni puntata.

È una serie cool che sa (a volte colpevolmente) di esserlo, ma che traghetta bene una storia, e sa raccontare un piccolo mondo già visto ma così preciso da sembrare quasi inedito. La “questione asiatica”, dopo Parasite e Everything Everything, è evidentemente calda a Hollywood, gli asian American si stanno ripigliando tutto quello che è loro ma, come in questo caso, con grande senso del racconto, e una certa originalità che, di questi tempi dicevamo omologatissimi, di certo non guasta.

A24, che ha preso quest’onda prima di altri per intelligenza e anche per furbizia, è l’interlocutore giusto in questo senso. È la Miramax di questi anni, il piccolo studio del cinema (e della tv) cosiddetto boutique che inciampa nel mainstream e poi lo manomette dall’interno. Forse come la Miramax la bolla esploderà (speriamo per altri motivi), ma per ora strategicamente non sta sbagliando niente. Nemmeno Beef. Lo spettatore annoiatissimo dell’anno 2023 non ne sarà certamente sconvolto (non io), ma comunque ringrazia: ha passato due sere discretamente divertenti ed è già un mezzo miracolo, nello scanalamento streaming a cui è eternamente costretto.