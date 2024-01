Le serie tv più attese del 2024

True Detective: Night Country

Sky e NOW 15 gennaio

Al quarto giro, la serie antologica instant cult vede per la prima volta protagoniste due detective donne, e che donne: il due volte premio Oscar Jodie Foster affiancata da Kali Reis. La nuova serie si sposta in Alaska: il racconto inizia quando otto uomini che gestiscono la stazione di ricerca artica Tsalal scompaiono senza lasciare traccia, e prosegue con un’agghiacciante serie di macabri omicidi che sembra letteralmente sepolta tra i ghiacci. Alle due “nuove” agenti il compito di indagare.

Mr. & Mrs. Smith

Prime Video 2 febbraio

All’inizio, in questo reboot dell’action galeotto starring Brad Pitt e Angelina Jolie, ci sarebbe dovuta essere Phoebe “Fleabag” Waller-Bridge, accanto a Donald “Atlanta” Glover. Poi qualcosa è andato storto, ma la new entry, anche se poco conosciuta da noi, è uno dei volti da tenere d’occhio della nuova serialità: la Maya Erskine di PEN15. Siamo sempre lì: due sconosciuti vengono reclutati da una misteriosa agenzia di spionaggio, ma c’è una fregatura, ovvero un matrimonio combinato con nuove identità. Sappiamo come andrà a finire…

Supersex

Netflix 6 marzo

Attesissima da mesi – e finalmente con una data d’uscita – ecco la serie-biopic su una delle figure più amate e insieme controverse del costume nostrano: Rocco Siffredi. A cui dà il volto (e il corpo) Alessandro Borghi, di nuovo su Netflix dopo il successo di Suburra – La serie. Le origini (il giovane Rocco è Saul Nanni), la carriera, le donne. Nel cast anche Jasmine Trinca, Linda Caridi e Adriano Giannini; alla regia Matteo Rovere, Francesca Mazzoleni e Francesco Carrozzini. Anche solo sulla carta, il titolo italiano più hot della stagione.

Il problema dei 3 corpi

Netflix 21 marzo

Mentre le leggi della natura si svelano imprevedibilmente davanti ai loro occhi, cinque ex colleghi si riuniscono per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità. Da una trilogia cinese di libri di fantascienza di culto (firmata Liu Cixin) che segue il primo contatto dell’essere umano con gli alieni negli anni ’60, il nuovo progetto di David Benioff e D.B. Weiss, ovvero i “papà” di Game of Thrones. Che passano a Netflix in cerca di nuovi kolossal-cult: ci riusciranno di nuovo?

Bridgerton 3

Netflix 16 maggio

Tratta dal romanzo Un uomo da conquistare della saga Regency scritta da Julia Quinn, la terza stagione della serie by Shonda Rhimes sarà incentrata sul personaggio di Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Sono passati dieci anni da quando Colin (Luke Newton) è partito e lei è diventata ufficialmente una zitella dedita alle sue (non tanto) sacre scritture. Ma lui sta per tornare… La prima parte sarà disponibile in streaming a partire dal 16 maggio, mentre la seconda arriverà il 13 giugno.

The Bad Guy 2

Prime Video N.D.

Sono appena terminate le riprese della seconda stagione della serie italiana più sorprendente degli ultimi anni, capace di sovvertire i codici “gomorreschi” a cui eravamo abituati, nel racconto audiovisivo della malavita di casa/Cosa nostra, e inventare un nuovo mix di generi tra comedy, noir e action. Ancora Luigi Lo Cascio alias Nino Scotellaro, affiancato da Claudia Pandolfi e moltissimi altri volti già amatissimi dal pubblico. Dietro la macchina da presa ritroviamo i brillanti Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi.

Feud: Capote Vs. The Swans

Disney+ N.D.

Dopo il gustoso Bette (cioè Davis) and Joan (Crawford), e archiviato (anche per “colpa” di The Crown) il previsto progetto su Carlo e Diana, Ryan Murphy torna alla sua serie antologica Feud. Stavolta dedicata all’amicizia (ehm) tra Truman Capote (Tom Hollander) e i suoi “Cigni”. Il cast è impressionante: Naomi Watts (nei panni di Babe Paley), Chloë Sevigny (C.Z. Guest), Calista Flockharti (CLee Radziwill), Diane Lane (Slim Keith), Molly Ringwald (Joanne Carson) e Demi Moore (Ann Woodward). Spetteguless…

House of the Dragon 2

Sky e NOW N.D.

Si sa ancora pochissimo della seconda stagione della serie-prequel di Game of Thrones. Ma dal primo teaser si evince che ripartiremo dalla guerra scoppiata dopo la morte di re Viserys; una guerra ancora più terribile perché combattuta tra persone in cui scorre lo stesso sangue. Lo sciopero degli sceneggiatori non ha fermato il set lo scorso anno, e l’uscita dovrebbe dunque essere prevista per la prossima estate, anche se ancora non c’è una data ufficiale. Attendiamo…

M. Il figlio del secolo

Sky e NOW N.D.

Dal romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega nel 2019, la monumentale serie che ricostruisce la storia della nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere del Duce Benito Mussolini, interpretato da un irriconoscibile Luca Marinelli. Dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919 fino al famigerato discorso di in Parlamento dopo l’omicidio di Matteotti nel 1925, il seme del male è indagato come in una “origin story“. Dirige l’inglese Joe Wright (Espiazione, L’ora più buia).

The Penguin

Sky e NOW N.D.

Intravisto piuttosto fugacemente in The Batman, il Pinguino di Colin Farrell (anche lui irriconoscibile sotto centimetri di trucco prostetico) si merita ora la sua serie spin-off. Che, anticipa il magazine Empire, “porterà il mito di Gotham City a livelli ancora più alti, prima che il Pipistrello torni in attività. Preparatevi a entrare ancora più a fondo negli angoli più oscuri della città”. Prevista inizialmente per la primavera, potrebbe slittare all’autunno del 2024.

The Regime

Sky e NOW N.D.

Un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi. Questa la premessa della nuova serie scritta da Will Tracy e diretta dagli specialisti Stephen Frears (The Queen – La regina) e Jessica Hobbs (The Crown). Che vanta un cast extralusso: al premio Oscar Kate Winslet, nei panni della potente Cancelliera protagonista, si affiancano Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant. Com’è che si dice? “Prestige Tv“.

Squid Game 2

Netflix N.D.

111 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni su Netflix, una febbre che ha investito il mondo e, di recente, un game show (La sfida) che, sulla stessa piattaforma, ha ulteriormente espanso questo universo “Made in Korea”. Squid Game è senza dubbio uno dei fenomeni audiovisivi più impressionanti degli ultimi dieci anni (e non solo), ed è pronta a tornare con la seconda attesissima stagione. Di cui però ancora non si sa nulla, nemmeno la data di arrivo. Portiamo pazienza.