Le serie tv da vedere ad agosto 2023

Souls

Sky Atlantic e NOW 1° agosto

Supernatural drama tra reincarnazione e ripetizioni: tre donne che, almeno in apparenza, non hanno nulla in comune, ma di fatto rappresentano passato, presente e futuro connessi ad un unico, tragico evento. Le loro vite si intrecciano e cambiano per sempre quando il figlio di una di loro, dopo un incidente, comincia a comportarsi in modo strano e a ricordare una vita precedente in cui era il pilota di un aereo scomparso…

Physical 3

Apple TV+ 2 agosto

Rose Byrne torna per l’ultima volta nei panni di Sheila Rubin, la casalinga silenziosamente tormentata turned imprenditrice di successo nel mondo del fitness. Siamo nel paradiso balneare della San Diego degli anni ’80 e Sheila vede il suo status messo in discussione da Kelly Kilmartin (la new entry Zooey Deschanel), una celebrità in forte ascesa nel campo dell’esercizio fisico che non solo diventa una minaccia professionale, ma si rivela anche un’ossessione che si insinua pericolosamente nella sua testa. Riuscirà Sheila a prevalere o la presenza di Kelly nella sua vita minerà la guarigione e la stabilità faticosamente conquistate?

Ascolta i fiori dimenticati

Prime Video 4 agosto

Tratta dal bestseller d’esordio di Holly Ringland, titolo originale The Lost Flowers of Alice Hart, la serie segue Alice da quando, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio e viene portata a vivere con la nonna June alla Thornfield Flower Farm, dove scoprirà che la sua famiglia è piena di segreti. Il tutto sullo sfondo di un’Australia mozzafiato, tra fiori e piante selvatiche. Ah, dimenticavamo: la nonna ha il volto di Sigourney Weaver.

Only Murders in the Building 3

Disney+ 8 agosto

Ricordate che Paul Rudd era apparso nella seconda stagione per un cameo a sorpresa nei panni di Ben Glenroy, il co-protagonista della commedia di Oliver (Martin Short) al fianco di Charles (Steve Martin)? Ecco, Ben era stato trovato morto in un flash-forward nel finale e la terza stagione si concentrerà proprio sulle indagini del trio (ovviamente c’è sempre anche la Mabel di Selena Gomez) sul suo omicidio. La chicca? Al super cast del whodunnit si è unita anche Sua Maestà Meryl Streep, con tanto di foto su Instagram dal set e un teaser croccantino.

Painkiller

Netflix 10 agosto

Dopo essere stato showrunner di Narcos e Narcos: Mexico, a Eric Newman sembrava naturale passare ad occuparsi dell’epidemia di oppioidi che sta devastando l’America. Eppure è rimasto sconvolto dalle sue ricerche, perché “i cattivi non sanno di esserlo”. Matthew Broderick è il rampollo di una famiglia miliardaria proprietaria di una grande casa farmaceutica, Uzo Aduba un’investigatrice dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti che inizia a fare domande su un nuovo farmaco, West Duchovny interpreta un ex atleta del college reclutata per fare la rappresentante di medicine e Taylor Kitsch un padre di famiglia e imprenditore la cui vita viene sconvolta dopo un infortunio.

Billions 7

Sky Atlantic e NOW 12 agosto

Dopo Succession, anche il financial drama starring Paul Giamatti (alias il procuratore federale Chuck Rhoades) è arrivato al suo gran finale. Che vedrà il ritorno di Damian Lewis (il magnate della finanza Bobby “Axe” Axelrod), di nuovo nel cast per un ultimo inchino. Le alleanze verranno capovolte, vecchie ferite riemergeranno, le lealtà saranno messe alla prova. Il tradimento assumerà proporzioni epiche e i nemici diventeranno amici diffidenti, mentre la posta in gioco passerà da Wall Street al mondo intero.

The Bear 2

Disney+ 16 agosto

Il rischio di una serie clamorosa come The Bear è che la seconda stagione fosse sottotono rispetto alla prima. E invece Carmy (lo strepitoso Jeremy Allen White) e compagnia cucinante ci regalano ancora una volta anime spezzate, stress e dolore, riuscendo ad essere sempre emotivamente travolgenti e insieme pure divertenti. Il piatto forte (pardon) di questo nuovo capitolo sono anche le apparizioni di lusso, come – tra gli altri – Jamie Lee Curtis nei panni della madre di Carmy, Bob Odenkirk in quelli di un amico di famiglia (lo “zio” Lee) e Sarah Paulson as la cugina Michelle. Imperdibile.

Shelter

Prime Video 18 agosto

Dal bestseller di Harlan Coben, un teen mystery drama perfetto per l’estate. Dopo la morte improvvisa del padre, Mickey Bolitar (Jaden Michael) va a vivere a Kasselton, nel New Jersey, ma si ritrova subito invischiato nella misteriosa scomparsa di una nuova studentessa della sua scuola, Ashley. Le sue indagini lo porteranno a svelare un oscuro sottosuolo che potrebbe contenere le risposte a decenni di sparizioni, morti e leggende nella comunità… e forse anche indizi sulla sua incasinata storia familiare.

Star Wars: Ahsoka

Disney+ 23 agosto

Dopo il debutto in carne ed ossa nella seconda stagione di The Mandalorian e il cameo in The Book of Boba Fett, l’ex padawan di Anakin Skywalker sarà finalmente protagonista di una miniserie. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Star Wars: Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi togruta mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Menzione speciale per un casting strepitoso: Rosario Dawson è un’Ahsoka pazzesca.

One Piece

Netflix 31 agosto

Anche Netflix è stata investita dalla live-action mania di slancio disneyano. E, dopo anni di notizie ufficiose, ecco arrivare lo show tratto dalla serie manga più popolare della storia. Prodotto con la supervisione del creatore del fumetto originale, Eiichirō Oda, il titolo racconta le avventure della leggendaria ciurma di pirati dalla sua formazione fino all’entrata nella Rotta Maggiore. La scelta degli attori ha tenuto conto dell’estrema somiglianza con la loro controparte manga, vedi Iñaki Godoy che interpreta il protagonista, il giovane sognatore Monkey D. Luffy.