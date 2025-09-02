Le serie tv da vedere a settembre 2025

The Runarounds

Prime Video 1 settembre

The Runarounds | Trailer Ufficiale | Prime Video

Dai creatori di Outer Banks, la storia di un gruppo di neodiplomati che decide di formare una band per sfuggire a un futuro già scritto e tutt’altro che entusiasmante. Durante l’estate, mentre il gruppo insegue un sogno che sembra quasi impossibile, i ragazzi si ritrovano ad affrontare anche amori travolgenti e, manco a dirlo, un bel po’ di guai.

Mercoledì 2 – Parte 2

Netflix 3 settembre

Mercoledì - Stagione 2 | Trailer ufficiale - Parte 2 | Netflix Italia

Dove eravamo rimasti? Quando Mercoledì (Jenna Ortega) si risveglia, la preside Larissa Weems (Gwendoline Christie), morta nella prima stagione, è lì pronta a farle da spirito guida. Nel tentativo disperato di scongiurare la profezia e salvare la vita della sua compagna di stanza, la licantropia Enid (Emma Myers), miss Addams riapre un capitolo oscuro della storia di famiglia… direttamente collegato all’Hyde Tyler (Hunter Doohan). In attesa del terzo capitolo, già confermato.

Only Murders in the Building 5

Disney+ 9 settembre

Only Murders in the Building Stagione 5 | Trailer Ufficiale | Dal 9 Settembre su Disney+

C’è un dito mozzato al centro del nuovo mistero su cui indagano Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez). Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester (Teddy Coluca), morto in circostanze sospette, si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. E l’indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre. Guest starring Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key e Beanie Feldstein.

La Fidanzata

Prime Video 10 settembre

La Fidanzata | Trailer Ufficiale | Prime Video

Diretta e interpretata da Robin Wright, con Olivia Cooke (House of The Dragon), Laurie Davidson e Waleed Zuaiter, La fidanzata è un contorto thriller psicologico tratto dal bestseller internazionale di Michelle Frances. Laura (Wright) ha una vita perfetta, fino a quando il figlio Daniel non le presenta Cherry (Cooke), la ragazza che mette tutto in discussione. Tra sospetti, ossessioni e giochi di potere, il legame tra madre e figlio si trasforma in una micidiale partita a due.

Las muertas

Netflix 10 settembre

Las muertas | Avance oficial | Netflix

Basata sul romanzo di Jorge Ibargüengoitia, a sua volta ispirato alla vita reale delle sorelle González, note come Las Poquianchis. Nello stile di un reportage giornalistico, il regista Luis Estrada racconta come quattro donne costruirono un impero di bordelli e divennero spietate assassine nel Messico degli anni ’60, con almeno 91 morti accertate, sebbene gli inquirenti ritengano che il numero effettivo superi le 200 vittime.

Diario dei miei due di picche

Netflix 11 settembre

Diary of a Ditched Girl | Date Announcement | Netflix

Direttamente dalla Svezia, una rom-com brillante e ironica che racconta la vita sentimentale di Amanda, trentunenne alla disperata ricerca dell’amore nell’era di social e dating app. Tra Tinder, bar e primi appuntamenti che raramente diventano secondi, la protagonista e le sue amiche si confrontano con delusioni, speranze e domande universali: perché è così difficile innamorarsi davvero?

Kabul

Rai 3 12 settembre

It's a fight for survival. #Kabul coming on Lionsgate Play

Il 15 agosto 2021 Kabul cadde in mano ai talebani. Co-prodotta da Francia, Germania e Italia e starring Gianmarco Saurino nei panni di Tommaso Claudi, il console italiano che è stato realmente lasciato da solo nella capitale afghana, la serie intreccia storie personali e politiche in un racconto corale di sopravvivenza e coraggio. Un affresco teso e avvincente su una delle pagine più sconvolgenti della storia recente del Medio Oriente.

Outlander: Blood of My Blood

Sky Serie e NOW 15 settembre

Outlander: Blood Of My Blood | Trailer ufficiale

L’universo di Outlander si espande con, l’attesissimo prequel che racconta le origini delle famiglie Fraser e Beauchamp. Due storie d’amore intense e ribelli si intrecciano tra la Scozia del XVIII secolo e i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, sfidando politica, società e persino il tempo. Una saga di passioni, intrighi e destino, che getta nuova luce sulle radici di Jamie e Claire.

Occhi di gatto

Rai 2 17 settembre

CAT'S EYES Bande Annonce (Français, 2024)

Dopo il successo del Lupin in salsa francese, arriva la serie live action ispirata al celebre manga di Tsukasa Hōjō. Ambientata a Parigi, segue le sorelle Alexia, Tam e Sylia, ladre affascinanti e abilissime, sulle tracce del mistero legato al padre scomparso, un pittore morto in un incendio. L’apparizione di un suo quadro al Louvre riaccende l’indagine, trasformando ogni furto in una caccia alla verità. Chi non sta già cantando la sigla del cartoon anni ’80, mente.

The Morning Show 4

Apple TV+ 17 settembre

The Morning Show — Season 4 Official Teaser | Apple TV+

Siamo nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione UBA-NBN ormai conclusa, la redazione deve fare i conti con nuove responsabilità, complotti nascosti e la verità sempre più sfuggente in un’America polarizzata. Tra deepfake, teorie del complotto e coperture aziendali, di chi ci si può fidare? Al fianco di Reese Witherspoon e Jennifer Aniston torna un cast stellare che include Billy Crudup, Marion Cotillard, Jeremy Irons e Jon Hamm.

Black Rabbit

Netflix 18 settembre

Due fratelli, un locale di lusso a New York e troppi scheletri nell’armadio: Black Rabbit unisce dramma, crime e mistero. Jude Law è Jake, ristoratore carismatico e impeccabile, la cui vita viene fatta a pezzi dal ritorno del fratello Vince (Jason Bateman, che dirige anche alcuni episodi), con un passato ingombrante e guai alle calcagna. Tra vecchie ferite e nuove minacce, i due dovranno difendere ciò che hanno costruito.

The Pitt

Sky Atlantic e NOW 24 settembre

The Pitt | Trailer ufficiale

Finalmente arriva in Italia il medical drama dei record con Noah Wyle, che ha conquistato pubblico e critica negli Stati Uniti. Creato da R. Scott Gemmill (E.R. – Medici in prima linea, NCIS: Los Angeles), lo show ci porta nel cuore del pronto soccorso di Pittsburgh, tra corsie affollate, emergenze e scelte di vita o di morte. Realistica, intensa e adrenalinica, la serie restituisce con autenticità la complessità del lavoro in prima linea, tra umanità e pressioni burocratiche.

Hotel Costiera

Prime Video 24 settembre

Hotel Costiera | Teaser Trailer | Prime Video

Daniel De Luca (Jesse Williams) è un ex marine dal passato misterioso e problem solver, ingaggiato dal proprietario dell’albergo Augusto (Tommaso Ragno) per ritrovare la figlia scomparsa (Amanda Campana). Con un cast internazionale e volti amati del cinema e della tv italiana (su tutti Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon), la serie promette azione, commedia, un protagonista enigmatico e panorami spettacolari. Benvenuti all’Hotel Costiera.

House of Guinness

Netflix 25 settembre

Dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, una nuova epopea famigliare, ambientata nella Dublino del 1860 e con Louis Partridge e James Norton. Al centro, la leggendaria dinastia Guinness, improvvisamente erede del birrificio più grande del mondo dopo la morte di Sir Benjamin. Tra intrighi familiari, ambizione e l’ombra di un impero da non far crollare, i fratelli Guinness devono decidere se custodire o rivoluzionare un’eredità che ha fatto la storia d’Europa.

Slow Horses 5

Apple TV+ 25 settembre

SLOW HORSES - Stagione 5 (2025) | Teaser trailer della serie Apple Original con Gary Oldman

Sappiamo già che ci sarà pure una sesta stagione, ma intanto siamo pronti per il quinti capitolo dello spy drama più cinico e irresistibile della tv, capitanato dal premio Oscar Gary Oldman nei panni del burbero Jackson Lamb. Stavolta i “ronzini” della Slough House devono fare i conti con una nuova e sospetta fidanzata del nerd Roddy Ho e con una catena di eventi sempre più assurdi che scuotono Londra. Tra humor nero, intrighi e spie di scarto che non smettono mai di sorprendere, la serie conferma perché è diventata un cult.

Chad Powers

Disney+ 30 settembre

Chad Powers | Official Teaser | Hulu

Creata e interpretata da Glen Powell insieme a Michael Waldron, lo show segue Russ Holliday, ex quarterback dal talento bruciato da uno scandalo, che decide di reinventarsi travestendosi da Chad Powers, giocatore bizzarro ma dotato, per unirsi ai disastrati South Georgia Catfish. Tra sport, seconde possibilità e umorismo surreale, la serie (nata da uno sketch virale di Eli’s Places) promette di ribaltare le regole del football. E della comicità.