Le serie tv da vedere a settembre 2025

Prime Video1 settembre
Dai creatori di Outer Banks, la storia di un gruppo di neodiplomati che decide di formare una band per sfuggire a un futuro già scritto e tutt’altro che entusiasmante. Durante l’estate, mentre il gruppo insegue un sogno che sembra quasi impossibile, i ragazzi si ritrovano ad affrontare anche amori travolgenti e, manco a dirlo, un bel po’ di guai.
Netflix3 settembre
Dove eravamo rimasti? Quando Mercoledì (Jenna Ortega) si risveglia, la preside Larissa Weems (Gwendoline Christie), morta nella prima stagione, è lì pronta a farle da spirito guida. Nel tentativo disperato di scongiurare la profezia e salvare la vita della sua compagna di stanza, la licantropia Enid (Emma Myers), miss Addams riapre un capitolo oscuro della storia di famiglia… direttamente collegato all’Hyde Tyler (Hunter Doohan). In attesa del terzo capitolo, già confermato.
Disney+9 settembre
C’è un dito mozzato al centro del nuovo mistero su cui indagano Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez). Dopo la scomparsa del loro amato portiere Lester (Teddy Coluca), morto in circostanze sospette, si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. E l’indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre. Guest starring Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key e Beanie Feldstein.
Prime Video10 settembre
Diretta e interpretata da Robin Wright, con Olivia Cooke (House of The Dragon), Laurie Davidson e Waleed Zuaiter, La fidanzata è un contorto thriller psicologico tratto dal bestseller internazionale di Michelle Frances. Laura (Wright) ha una vita perfetta, fino a quando il figlio Daniel non le presenta Cherry (Cooke), la ragazza che mette tutto in discussione. Tra sospetti, ossessioni e giochi di potere, il legame tra madre e figlio si trasforma in una micidiale partita a due.
Netflix10 settembre
Basata sul romanzo di Jorge Ibargüengoitia, a sua volta ispirato alla vita reale delle sorelle González, note come Las Poquianchis. Nello stile di un reportage giornalistico, il regista Luis Estrada racconta come quattro donne costruirono un impero di bordelli e divennero spietate assassine nel Messico degli anni ’60, con almeno 91 morti accertate, sebbene gli inquirenti ritengano che il numero effettivo superi le 200 vittime.
Netflix11 settembre
Direttamente dalla Svezia, una rom-com brillante e ironica che racconta la vita sentimentale di Amanda, trentunenne alla disperata ricerca dell’amore nell’era di social e dating app. Tra Tinder, bar e primi appuntamenti che raramente diventano secondi, la protagonista e le sue amiche si confrontano con delusioni, speranze e domande universali: perché è così difficile innamorarsi davvero?
Rai 312 settembre
Il 15 agosto 2021 Kabul cadde in mano ai talebani. Co-prodotta da Francia, Germania e Italia e starring Gianmarco Saurino nei panni di Tommaso Claudi, il console italiano che è stato realmente lasciato da solo nella capitale afghana, la serie intreccia storie personali e politiche in un racconto corale di sopravvivenza e coraggio. Un affresco teso e avvincente su una delle pagine più sconvolgenti della storia recente del Medio Oriente.
Sky Serie e NOW15 settembre
L’universo di Outlander si espande con, l’attesissimo prequel che racconta le origini delle famiglie Fraser e Beauchamp. Due storie d’amore intense e ribelli si intrecciano tra la Scozia del XVIII secolo e i campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, sfidando politica, società e persino il tempo. Una saga di passioni, intrighi e destino, che getta nuova luce sulle radici di Jamie e Claire.
Rai 217 settembre
Dopo il successo del Lupin in salsa francese, arriva la serie live action ispirata al celebre manga di Tsukasa Hōjō. Ambientata a Parigi, segue le sorelle Alexia, Tam e Sylia, ladre affascinanti e abilissime, sulle tracce del mistero legato al padre scomparso, un pittore morto in un incendio. L’apparizione di un suo quadro al Louvre riaccende l’indagine, trasformando ogni furto in una caccia alla verità. Chi non sta già cantando la sigla del cartoon anni ’80, mente.
Apple TV+17 settembre
Siamo nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Con la fusione UBA-NBN ormai conclusa, la redazione deve fare i conti con nuove responsabilità, complotti nascosti e la verità sempre più sfuggente in un’America polarizzata. Tra deepfake, teorie del complotto e coperture aziendali, di chi ci si può fidare? Al fianco di Reese Witherspoon e Jennifer Aniston torna un cast stellare che include Billy Crudup, Marion Cotillard, Jeremy Irons e Jon Hamm.
Netflix18 settembre
Due fratelli, un locale di lusso a New York e troppi scheletri nell’armadio: Black Rabbit unisce dramma, crime e mistero. Jude Law è Jake, ristoratore carismatico e impeccabile, la cui vita viene fatta a pezzi dal ritorno del fratello Vince (Jason Bateman, che dirige anche alcuni episodi), con un passato ingombrante e guai alle calcagna. Tra vecchie ferite e nuove minacce, i due dovranno difendere ciò che hanno costruito.
Sky Atlantic e NOW24 settembre
Finalmente arriva in Italia il medical drama dei record con Noah Wyle, che ha conquistato pubblico e critica negli Stati Uniti. Creato da R. Scott Gemmill (E.R. – Medici in prima linea, NCIS: Los Angeles), lo show ci porta nel cuore del pronto soccorso di Pittsburgh, tra corsie affollate, emergenze e scelte di vita o di morte. Realistica, intensa e adrenalinica, la serie restituisce con autenticità la complessità del lavoro in prima linea, tra umanità e pressioni burocratiche.
Prime Video24 settembre
Daniel De Luca (Jesse Williams) è un ex marine dal passato misterioso e problem solver, ingaggiato dal proprietario dell’albergo Augusto (Tommaso Ragno) per ritrovare la figlia scomparsa (Amanda Campana). Con un cast internazionale e volti amati del cinema e della tv italiana (su tutti Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon), la serie promette azione, commedia, un protagonista enigmatico e panorami spettacolari. Benvenuti all’Hotel Costiera.
Netflix25 settembre
Dal creatore di Peaky Blinders Steven Knight, una nuova epopea famigliare, ambientata nella Dublino del 1860 e con Louis Partridge e James Norton. Al centro, la leggendaria dinastia Guinness, improvvisamente erede del birrificio più grande del mondo dopo la morte di Sir Benjamin. Tra intrighi familiari, ambizione e l’ombra di un impero da non far crollare, i fratelli Guinness devono decidere se custodire o rivoluzionare un’eredità che ha fatto la storia d’Europa.
Apple TV+25 settembre
Sappiamo già che ci sarà pure una sesta stagione, ma intanto siamo pronti per il quinti capitolo dello spy drama più cinico e irresistibile della tv, capitanato dal premio Oscar Gary Oldman nei panni del burbero Jackson Lamb. Stavolta i “ronzini” della Slough House devono fare i conti con una nuova e sospetta fidanzata del nerd Roddy Ho e con una catena di eventi sempre più assurdi che scuotono Londra. Tra humor nero, intrighi e spie di scarto che non smettono mai di sorprendere, la serie conferma perché è diventata un cult.
Disney+30 settembre
Creata e interpretata da Glen Powell insieme a Michael Waldron, lo show segue Russ Holliday, ex quarterback dal talento bruciato da uno scandalo, che decide di reinventarsi travestendosi da Chad Powers, giocatore bizzarro ma dotato, per unirsi ai disastrati South Georgia Catfish. Tra sport, seconde possibilità e umorismo surreale, la serie (nata da uno sketch virale di Eli’s Places) promette di ribaltare le regole del football. E della comicità.