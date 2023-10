Le serie tv da vedere a ottobre 2023

2Pac: Dear Mama

Disney+ 4 ottobre

Allen Hughes, regista pluripremiato e noto per aver lavorato a successi cinematografici e videoclip iconici anche dello stesso Tupac, ripercorre la vita del rapper dei rapper insieme a quella della madre Afeni, attivista delle Pantere Nere, arrestata per il suo impegno politico (faceva parte dei Panther 21) e scomparsa nel 2016, vent’anni esatti dopo la morte del figlio. La loro storia racconta le possibilità e le contraddizioni degli Stati Uniti da un periodo di fervore rivoluzionario al decennio più ricco della cultura hip hop.

Bargain – Trattativa mortale

Paramount+ 4 ottobre

Pare abbia sconvolto il pubblico coreano (che facilmente impressionabile non è) questa serie adattamento dell’omonimo cortometraggio pluripremiato del regista Lee Chung-hyun. Alcuni uomini vengono attirati in un motel isolato con la scusa di un incontro sessuale, per poi essere coinvolti in un traffico di organi che vengono venduti all’asta al miglior offerente. Dopo un terremoto catastrofico, le vittime, i trafficanti e gli acquirenti rimangono intrappolati nell’edificio in rovina. Tagliati fuori dal mondo esterno, devono lottare per sopravvivere. Premio per la migliore sceneggiatura a Canneseries 2023.

Everything Now

Netflix 5 ottobre

Dopo il goodbye a Sex Education arriva una nuovo teen drama queer inglese: Mia (Sophie Wilde) ha 16 anni ed è appena stata dimessa dopo un lungo periodo di ricovero per anoressia. Tornata a casa, si ritrova di nuovo catapultata nel caotico mondo delle scuole superiori e scopre che gli altri hanno in qualche modo proseguito la loro vita senza di lei. Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato.

Un’estate fa

Sky Atlantic e NOW 6 ottobre

Quando viene rinvenuto il corpo di Arianna, la ragazza di cui era innamorato da adolescente, Elio, un cinquantenne avvocato dalla vita che sembra perfetta, tornerà con la memoria a quell’estate del 1990: durante una vacanza in campeggio, lei sparì misteriosamente e lui fu trovato in stato confusionale, senza alcun ricordo di ciò che era successo. Un’estate fa è allo stesso tempo un thriller, una rom-com e un’originale variazione sul tema dei viaggi nel tempo. Starring Lino Guanciale, il divo più amato della serialità pop, e Filippo Scotti, l’emergente consacrato da Sorrentino con il suo film più personale, che interpretano il protagonista nelle due linee temporali. Un’indagine tra passato e presente che per Elio nasconde forse anche la speranza di poter cambiare le cose e salvare Arianna.

Loki 2

Disney+ 6 ottobre

La nuova stagione della serie sul fratellastro di Thor riprende dopo lo scioccante finale della prima, quando Loki (Tom Hiddleston) si trova a combattere per la salvaguardia dell’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius (Owen Wilson), al cacciatore B-15 e a nuovi e vecchi personaggi, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Rensalyer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e un grande scopo.

La caduta della casa degli Usher

Netflix 12 ottobre

+

Mike Flanagan is back con un nuovo incubo, giusto in tempo per il mese di Halloween. Continuando il suo lavoro di recupero dell’immaginario horror più classico, questa volta si ispira all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe, già adattato in diversi lungometraggi. Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno fatto della Fortunato Pharmaceuticals un impero di ricchezza, privilegi e potere ma, quando gli eredi della dinastia cominciano a morire per mano di una misteriosa donna conosciuta in gioventù, vengono a galla i segreti del passato. Brividi per la notte della streghe e non solo.

Everybody Loves Diamonds

Prime Video 13 ottobre

Grazie a un piano geniale, uno squinternato gruppo di ladri riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all’avanguardia del World Diamond Center di Anversa, considerato il caveau più inaccessibile di sempre, e a rubare pietre preziose per milioni di dollari. Il tutto nella notte di San Valentino. Ispirata al “colpo di Anversa” del 2003, definito dai media internazionali “il più grande furto di diamanti al mondo”, questa serie original è interpretata da Kim Rossi Stuart (nei panni del capobanda Leonardo Notarbartolo), Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi, e vede la partecipazione di Rupert Everett e Malcolm McDowell. Bling bling.

Lezioni di chimica

Apple TV+ 13 ottobre

Siamo nei primi anni ’50 e il sogno di diventare una scienziata di Elizabeth Zott viene stroncato dalla società patriarcale in cui vive. Quando viene licenziata dal laboratorio, accetta un lavoro come conduttrice in un programma televisivo di cucina e si propone di insegnare a una nazione di casalinghe trascurate – e agli uomini che improvvisamente la stanno ascoltando – molto più che semplici ricette. Basata sul romanzo bestseller di Bonnie Garmus, la serie è interpretata e prodotta dal premio Oscar Brie Larson.

Neon

Netflix 19 ottobre

Un’aspirante star del reggaeton e i suoi migliori amici si trasferiscono a Miami con un sogno, cercando di superare insieme ostacoli e prove alla ricerca del successo. O almeno di un’esibizione retribuita. Due nomi coinvolti, giusto per darvi un’idea: il rapper portoricano Daddy Yankee è il produttore esecutivo e le canzone originali sono del conterraneo Tainy.

Bodies

Netflix 19 ottobre

Quattro detective che vivono in quattro epoche diverse trovano il corpo della stessa vittima a Whitechapel. Ben presto si rendono conto che le indagini li mettono al centro di una misteriosa cospirazione che dura da oltre 150 anni. Per salvare il futuro della Gran Bretagna, dovranno risolvere l’omicidio che ha cambiato il corso della storia. Un crime-thriller in otto episodi tratto dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer.

The Burning Girls

Paramount+ 19 ottobre

Il reverendo Jack Brooks (Samantha Morton) e sua figlia Flo (Ruby Stokes) arrivano a Chapel Croft con la speranza di un nuovo inizio. Troveranno un paese pieno di segreti, dove scoprire la verità può essere mortale in una comunità dal passato sanguinoso. Madre single perseguitata da una tragedia nella sua chiesa precedente e dalla morte del marito la prima e adolescente anticonvenzionale la seconda, vengono trascinate nei misteri e nei sospetti del luogo.

Doona!

Netflix 20 ottobre

Doona! è una storia di formazione che ruota attorno alla storia d’amore tra una star del K-pop e uno studente universitario. Quando Joon si trasferisce nel suo nuovo appartamento il primo giorno di college, scopre che la bella ex celebrità Doona vive al piano di sotto. Joon cercherà di evitarla, ma si ritroverà sempre più coinvolto nella vita misteriosa della ragazza, che ha il volto di Suzy, ex membro del gruppo Miss A.

I leoni di Sicilia

Disney+ 25 ottobre

Dall’omonimo bestseller di Stefania Auci, I leoni di Sicilia è la storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti dalla Calabria in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà in un impero. A travolgere la sua vita e quella della famiglia è l’arrivo di Giulia, una donna in contrasto con le rigide regole della società del tempo. Starring Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni, Eduardo Scarpetta. Scritta da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Diretta da Paolo Genovese.

Fellow Travelers – Compagni di viaggio

Paramount+ 28 ottobre

Dal romanzo di Thomas Mallon, una storia d’amore e insieme un thriller politico che racconta la love story tra Hawkins Fuller (Matt Bomer), bello, carismatico e con una carriera gratificante dietro le quinte della politica, e Tim Laughlin (la star di Bridgerton Jonathan Bailey), un giovane pieno di idealismo e fede religiosa. Intanto Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai “sovversivi e ai deviati sessuali”, dando inizio a uno dei periodi più bui della Storia americana del XX secolo. Per arrivare poi alle proteste della guerra del Vietnam negli anni Sessanta, all’edonismo degli anni Settanta e alla crisi dell’AIDS degli anni Ottanta.