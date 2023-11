Le serie tv da vedere a novembre 2023

Tutta la luce che non vediamo

Netflix 2 novembre

Marie-Laure, una giovane francese non vedente, e suo padre, Daniel LeBlanc, fuggono dalla Parigi occupata portando con sé un diamante leggendario per evitare che cada nelle mani dei nazisti. La strada della ragazza si incrocerà con quella di un soldato tedesco. Dal bestseller premiato con il Pulitzer di Anthony Doerr e diretta da Shawn Levy (Stringer Things). Starring Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Louis Hofmann, Lars Eidinger e Marion Bailey.

Unwanted – Ostaggi del mare

Sky Atlantic e NOW 3 novembre

Liberamente tratta da Bilal, il libro-inchiesta del giornalista sotto copertura Fabrizio Gatti sul suo viaggio lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti ma anche da chi lucra sulla loro disperazione. Una gigantesca nave da crociera con cinquemila persone a bordo salva dal mare ventotto migranti africani. Per quelle persone in fuga da miseria, fame e guerre è la salvezza. Per i passeggeri l’incontro con i naufraghi è un bagno di realtà di cui avrebbero probabilmente fatto a meno. Scritta da Stefano Bises, con un cast capitanato da Marco Bocci e Jessica Schwarz.

The Lovers

Sky Serie e NOW 4 novembre

Altamente irritabile ma altrettanto arguta, Janet (Roisin Gallagher) è una cassiera di un supermercato di Belfast a cui non importa nulla di nulla, compresa la sua vita. Seamus (Johnny Flynn) invece è un egocentrico giornalista con una vita perfetta a Londra e una fidanzata famosa. Quando Seamus piomba inaspettatamente (e letteralmente) nel mondo di Janet, i due si scontrano, ma scoprono anche che c’è feeling. Rom-com British su una coppia così sbagliata da essere perfetta.

Lawmen: La storia di Bass Reeves

Paramount+ 5 novembre

L’ascesa dalla schiavitù alle forze dell’ordine come primo U.S. Marshal nero a ovest del Mississippi di Bass Reeves (David Oyelowo). Nonostante abbia arrestato oltre tremila fuorilegge nel corso della sua carriera, il peso delle responsabilità derivanti dal suo incarico diventa sempre più oneroso mentre affronta le sfide emotive connesse al suo lavoro e alle implicazioni che comporta per la sua famiglia. Nel cast ci sono anche Donald Sutherland e Dennis Quaid. Produce Taylor Sheridan.

The Curse

Paramount+ 11 novembre

Una presunta maledizione disturba la relazione di una coppia appena sposata che cerca di concepire un figlio, mentre lavora a un nuovo programma dedicato alla ristrutturazione di case. Comedy di lusso co-creata e prodotta da Benny Safdie e Nathan Fielder, che sono anche tra i protagonisti insieme al premio Oscar Emma Stone, alla seconda prova con le serie dopo Maniac e ormai sempre più lanciata anche nella produzione.

Suburræterna

Netflix 14 novembre

Roma, 2011: il governo rischia di cadere, il Vaticano è in crisi e le piazze della città sono letteralmente date alle fiamme. Spadino (Giacomo Ferrara) è costretto a tornare a casa per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo e a cercare nuovi alleati. Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) ha raccolto l’eredità di Samurai e, insieme a Badali (Emmanuele Aita), continua a gestire gli affari criminali della città con l’aiuto di Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti, e di Nadia (Federica Sabatini), che le aiuta a gestire le piazze di Ostia. Ma c’è chi questo sistema non lo accetta più. Nuovi protagonisti scenderanno in campo: la guerra è guerra, e in palio c’è il controllo di Roma.

A Murder at the End of the World

Disney+ 14 novembre

Una serie mystery sì, ma che sdogana un nuovo tipo di detective (Emma Corrin, la Diana della terza stagione di The Crown), ovvero un’investigatrice alle prime armi della Gen Z nonché hacker esperta di tecnologia. Quando viene invitata da un miliardario solitario (Clive Owen) a un ritiro in una località remota e ci scappa il morto, la nostra dovrà mettercela tutta per dimostrare che si tratta di un omicidio. E per evitare che venga ucciso qualcun altro.

Noi siamo leggenda

Rai 2 e Prime Video 15-16 novembre

Nuovo teen drama a tinte fantasy che racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scopre improvvisamente di essere dotato di superpoteri. Poteri in grado di capovolgere le loro vite, costringendoli a fronteggiare i loro limiti, i loro desideri e le loro responsabilità. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Ma un racconto di formazione totalmente incentrato sui caratteri in cui i superpoteri diventano metafora delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, e delle loro formidabili potenzialità. Starring i neo-divi di Mare fuori Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Valentina Romani.

The Crown 6 parte 1

Netflix 16 novembre

È la stagione più complessa dell’affresco sulla monarchia inglese by Peter Morgan, perché è quella più dolorosa e vicina a noi. La relazione tra la principessa Diana e Dodi Al-Fayed prima del tragico incidente. Il principe William che cerca di reintegrarsi nella vita all’Eton College dopo la morte della madre mentre la monarchia deve cavalcare l’onda dell’opinione pubblica. Con l’avvicinarsi del suo Giubileo d’oro, Elisabetta riflette sul futuro della monarchia, che vedrà il matrimonio di Carlo e Camilla e l’inizio di una nuova favola reale tra William e Kate. Tornano tutti, da Elizabeth Debicki (Diana) a Imelda Staunton (Elisabetta II).

Scott Pilgrim: La serie

Netflix 17 novembre

Tratta dalle graphic novel di Bryan Lee O’Malley, già adattata nel film Scott Pilgrim vs. the World diretto da Edgar Wright con Michael Cera. Nella serie, Scott Pilgrim incontra la ragazza dei suoi sogni, Ramona Flowers, ma scopre che deve sconfiggere i suoi sette perfidi ex per poter uscire con lei. Poi le cose si complicano ancora di più. Solito equilibrio perfetto tra romance, elementi fantastici e tanta cultura pop. Qui in versione anime.

Fargo 5

Sky Atlantic e NOW 22 novembre

Cast esplosivo per la nuova stagione della serie antologica ispirata al cult dei fratelli Coen: Jon Hamm e Juno Temple. Lei casalinga (apparentemente) tipica del Midwest che finisce nei guai con le autorità e ripiomba in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle. Lui sceriffo del North Dakota, allevatore, predicatore e uomo di legge, che crede di essere al di sopra di chiunque. E la cerca da tempo…

American Horror Story 12 – Delicate parte 1

Disney+ 29 novembre

12esimo capitolo della serie antologica by Ryan Murphy e Brad Falchuk, che lancia nientemeno che Kim Kardashian come attrice, al fianco dell’habituée Emma Roberts e di Cara Delevingne. Tratta dal recente romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, la storia si concentra sui tentativi falliti di una celebre attrice (Roberts) e del compagno (Matt Czuchry, il Logan di Una mamma per amica) di avere un figlio. Quando finalmente la diva riesce a rimanere incinta, inizia un incubo tra una figura misteriosa che la segue ovunque (Delevingne) e un’amica che poi forse tanto amica non è (Kardashian).