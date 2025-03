Le serie tv da vedere a marzo 2025

Daredevil: Born Again

Disney+ 4 marzo

Marvel Television's Daredevil: Born Again | Official Trailer | Disney+

Charlie Cox torna nei panni del diavolo di Hell’s Kitchen, questa volta sotto il cappello di Kevin Feige & C. Matt Murdock ha aperto un nuovo studio da avvocato con gli amici Foggy e Page e continuava a combattere il crimine di notte anche as Daredavil. Ovviamente c’è anche la sua nemesi Wilson Fisk, alias Vincent D’Onofrio. Un sequel che fa da continuazione vera e proprio alla storia che i fan hanno già amato, ma anche una nuova traiettoria per il personaggio.

Il Gattopardo

Netflix 5 marzo

Il Gattopardo | Trailer ufficiale | Netflix Italia

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. E la sfida, dopo il pezzo di Storia del Cinema by Luchino Visconti, era proprio quella di realizzare un nuovo adattamento del romanzo di Tomasi di Lampedusa per una nuova generazione, che esplorasse anche nuovi aspetti. Per questo tra i protagonisti ci sono alcuni tra i volti più amati dalla Gen Z: Saul Nanni (Tancredi), Benedetta Porcaroli (Concetta) e Deva Cassel (Angelica). Il Gattopardo, aka Don Fabrizio Corbera, l’indimenticabile Principe di Salina, invece ha il volto di Kim Rossi Stuart. Un classico fatto serie.

Mare fuori 5

RaiPlay e Rai 2 12 e 26 marzo

MARE FUORI - Stagione 5 (2025) | Promo tv con i commenti dei fan

Torna il teen prison drama più amato e tamarro della tv. Nuovi personaggi varcheranno la soglia dell’Istituto Penale Minorile di Napoli. Ragazze e ragazzi con storie difficili alle spalle che si incontreranno/scontreranno con i protagonisti (almeno quelli rimasti) che già conosciamo. Tornano il comandante Carmine Recano, la direttrice Lucrezia Guidone, l’educatore Vincenzo Ferrera, Domenico Cuomo/Cardiotrap, Giuseppe Pirozzi/Micciarella, Giovanna Sannino/Carmela e, ovviamente, Maria Esposito, alias Rosa Ricci.

Adolescence

Netflix 13 marzo

Adolescence | Official Trailer | Netflix

Quando un adolescente viene accusato dell’omicidio di un compagno di classe, la sua famiglia, il suo terapeuta e il detective si chiedono: cosa è successo veramente? Il mondo di una famiglia si capovolge quando il tredicenne Jamie Miller viene arrestato. Le accuse contro il figlio costringono Stephen Graham ad affrontare il peggior incubo di ogni padre. Miniserie thillerissima con ogni episodio girato praticamente in piano sequenza.

Dope Thief

Apple TV+ 14 marzo

Dope Thief — Official Trailer | Apple TV+

Tratta dal tostissimo romanzo noir di Dennis Tafoya e prodotta da Peter Craig, Ridley Scott e Brian Tyree Henry (che ne è anche protagonista), la serie segue due amici storici di Philadelphia che si fingono agenti della DEA per rapinare una casa, ma il loro piccolo furto si trasforma in una questione di vita o di morte quando capiscono che hanno intaccato una mega operazione di narcotraffico sulla costa orientale.

Sconfort Zone

Prime Video 20 marzo

Sconfort Zone | Trailer Ufficiale | Prime Video

Maccio Capatonda crede di aver perso l’ispirazione fino a che non incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia, che promette di curarlo obbligandolo ad uscire dalla sua confort zone. Ogni settimana, Maccio dovrà affrontare le sue più grandi paure, dalla morte all’ansia di perdere il controllo, dalla dipendenza affettiva all’attaccamento ai beni materiali. Entrare nella sua, personalissima, Sconfort Zone, sarà il modo migliore di superare la crisi? Un nuova comedy che più Maccio non si può.

The Residence

Netflix 20 marzo

The Residence | Official Teaser | Netflix

Murder mystery “presidenziale” prodotto da Nostra Signora della TV Shonda Rhimes e da Betsy Beer, basato sul libro di Kate Andersen Brower e creato da Paul William Davies (Scandal, For the People). Un cadavere, 132 stanze, 157 sospetti, una detective eccentrica (Uzo Aduba) e una cena di Stato alla Casa Bianca finita malissimo: sì, c’è stato un omicidio e bisogna indagare tra i membri dello staff e gli ospiti dell’evento.

Gangs of Milano, le nuove storie del Blocco

Sky e NOW 21 marzo

Gangs Of Milano | Trailer Ufficiale

Milano brucia nella serie che vede la collaborazione di Salmo come supervisore musicale della colonna sonora e attore (il suo Snake sarà al centro del sesto episodio, starring anche Alessandro Borghi). Nuove storie si incroceranno fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo: ritroviamo l’ambiziosa Bea (Laura Osma), Ludo (Alessandro Piavani) che dopo una lunga assenza tornerà con un segreto e Mahdi (Andrea Dodero), che si trova improvvisamente a capo del Blocco. Intanto si affermerà una nuova realtà, la Kasba, giovane e caotica come la musica che produce, fra trap, drill e techno.

Happy Face

Paramount+ 21 marzo

Happy Face | Teaser Ufficiale - Paramount+

La serie è ispirato alla storia vera di Melissa G.Moore (qui interpretata da Annaleigh Ashford), già raccontata in un podcast e in un autobiografia. Melissa a 15 anni scopre che il padre è il serial killer noto come Happy Face. Dopo aver cambiato nome e identità da adulta, ritrova in qualche modo il padre (Dennis Quaid), che nel frattempo sta scontando l’ergastolo.

The Studio

Apple TV+ 26 marzo

The Studio — DUHPOCALYPSE Official Trailer | Apple TV+

Seth Rogen è il Matt, nuovo capo dei Continental Studios, una società cinematografica ormai in crisi. Mentre il cinema fatica a rimanere vivo e rilevante, il protagonista e il suo team di executive lottano contro le proprie insicurezze scontrandosi con artisti narcisisti e vili dirigenti corporate nel tentativo sempre più arduo di produrre grandi film. Per Matt, che si nutre di cinema, è il lavoro della vita. E potrebbe benissimo essere la sua rovina.