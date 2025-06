Le serie tv da vedere a giugno 2025

Il Baracchino

Prime Video 3 giugno

Il Baracchino | Trailer Ufficiale | Prime Video

La prima serie italiana d’animazione Amazon Original, ambientata nel mondo della stand-up comedy, che mescola tra loro varie tecniche grazie all’uso del software Blender – dal 3D alla stop-motion, dal 2D tradizionale all’uso di pupazzi e marionette – per dare vita a una galleria di tragicomici. Con le voci di Pilar Fogliati, Lillo Petrolo, Pietro Sermonti, Frank Matano, Edoardo Ferrario, Stefano Rapone, Luca Ravenna, Daniele Tinti, Michela Giraud, Yoko Yamada e Salvo Di Paola. Daje a ride’.

Sara – La donna nell’ombra

Netflix 3 giugno

Sara - la donna nell'ombra | Trailer Ufficiale | Netflix Italia

Ex agente dei servizi segreti, sguardo da chi ne ha viste troppe e una tragedia alle spalle che non fa dormire la notte. È la protagonista di Sara – La donna nell’ombra, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, diretto da Carmine Elia e interpretataoda Teresa Saponangelo. Un noir esistenziale in sei episodi che affonda nei segreti di Stato e in quelli dell’anima, tra ombre, fantasmi e giustizia privata. Accanto a lei, una Claudia Gerini in versione sorellanza armata. Più che una serie crime: un’indagine sul dolore che non si lascia archiviare.

Stick

Apple TV+ 4 giugno

Stick — Official Trailer | Apple TV+

Owen Wilson torna in campo con una nuova comedy nei panni di Pryce Cahill, ex promessa del golf caduta in disgrazia, e scommette tutto su Santi, un giovane talento ribelle (Peter Dager). Tra fairway e seconde possibilità, la serie creata da Jason Keller (Le Mans ’66) esplora il mondo del golf come non l’abbiamo mai visto, con un mix di ironia e cuore e camei di star dello sport come Collin Morikawa e Keegan Bradley. Stick promette di essere la nuova Ted Lasso per chi ama le storie di riscatto con il drive giusto.

The Waterfront

Netflix 19 giugno

Kevin Williamson (sì, quello di Scream e Dawson’s Creek), ci porta nella Carolina del Nord e dentro la rovina di una dinastia ittica in declino. Il patriarca ha due infarti sul curriculum, il figlio prova a salvare l’azienda come può e la figlia Bree (Melissa Benoist) combatte i suoi fantasmi mentre Maria Bello guida il clan con sguardo di ghiaccio. Tra soap gotica, tragedia americana e cronaca da giornale locale: un southern drama come non se ne vedevano da un po’.

Ironheart

Disney+ 25 giugno

Ironheart | Trailer Ufficiale | Dal 25 Giugno su Disney+

Riri Williams è tornata, e stavolta non cerca approvazione: costruisce armature, affronta magia nera e si prende lo spazio che merita. Ironheart è la nuova uscita Marvel che mette in scena lo scontro tra tecnologia e incantesimi, con Dominique Thorne nei panni della giovane geniale di Chicago. Accanto a lei, Anthony Ramos interpreta The Hood, un villain che mescola carisma e poteri oscuri. Prodotta da Ryan Coogler, non è solo un’erede di Iron Man: è una nuova voce nel Marvel Cinematic Universe.

The Bear 4

Disney+ 26 giugno

FX's The Bear | Stagione 4 | Trailer Ufficiale | Dal 26 Giugno

Carmy, Sydney e un ristorante che rischia di chiudere in 60 giorni: benvenuti nella quarta stagione di The Bear. Dieci nuovi episodi che mescolano caos culinario, tensioni familiari e sogni Michelin. Carmy (Jeremy Allen White) lotta per mantenere The Bear a galla, mentre Sydney (Ayo Edebiri) valuta se restare o accettare nuove sfide. Con una recensione negativa del Chicago Tribune e il tempo che stringe, la pressione è alle stelle. Ma tra piatti elaborati e rapporti tesi, la brigata cerca di trovare un equilibrio tra eccellenza e sopravvivenza.

Squid Game 3

Netflix 27 giugno

Squid Game - Stagione 3 | Teaser ufficiale | Netflix Italia

I giochi finali stanno per iniziare. Nella terza e ultima stagione del fenomeno globale coreano, Gi-hun è tornato, più disperato e determinato che mai, dopo la rivolta fallita e la perdita del suo migliore amico. Il Front Man è di nuovo al comando, i VIP sono tornati, e le competizione sono ancora più letali. Tra nuove sfide e alleanze incerte, la serie promette un finale esplosivo per questa distopia sociale che ha ridefinito le regole del survival drama. Prepariamoci: il dado è tratto.

Smoke – Tracce di fumo

Apple TV+ 27 giugno

Piromani seriali, detective tormentati e un’America che brucia: Taron Egerton torna sul piccolo schermo nei panni di Dave Gudsen, un investigatore alle prese con una serie di incendi dolosi che sconvolgono la California. Creata da Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island), la serie si ispira a eventi reali e al podcast Firebug, crea tensione, mistero e introspezione psicologica. Con un super cast che include Greg Kinnear, Anna Chlumsky e John Leguizamo.