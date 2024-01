Le serie tv da vedere a gennaio 2024

Marry My Husband

Prime Video 1 gennaio

Tratto da una web novel, racconta la vendetta di una donna malata terminale che scopre la relazione tra il marito e la sua migliore amica. La regina delle rom-com asiatiche Park Min Young interpreta la protagonista Kang Ji-won, che viene uccisa dal partner Park Min-hwan (Lee Yi Kyung) dopo aver scoperto il tradimento di lui con la migliore amica Jung Su-min (Song Ha Yoon). Grazie a un colpo di scena, Ji-won torna indietro di 10 anni e progetta di cambiare il suo destino.

The Brothers Sun

Netflix 4 gennaio

Il premio Oscar Michelle Yeoh, Justin Chien e Sam Song Li sono i protagonisti di questo crime family drama ambientato fra Taipei e Los Angeles. Quando il capo di una potente triade taiwanese è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore Charles (Chien) va a LA per proteggere la madre Eileen (Yeoh) e l’ingenuo fratello minore Bruce (Song Li), che finora è sempre stato all’oscuro dalla verità sulla famiglia. Dovranno scoprire il vero significato di fratellanza e famiglia per sopravvivere.

La storia

Rai 1 e Raiplay 8 gennaio

“La storia è un ritratto sulla femminilità e sulla maternità”, ha detto Francesca Archibugi che ha adattato (con Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo) il capolavoro di Elsa Morante in miniserie. Un romanzo epico ambientato tra dalla fine degli anni ’30 e la conclusione della Seconda Guerra Mondiale: la maestra Ida Ramundo è ebrea, ma lo tiene nascosto. Il marito è morto anni prima e lei vive con il figlio Nino. La sua vita scorre tranquilla finché un soldato tedesco non la violenta e lei rimane incinta. Starring Jasmine Trinca, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea.

Echo

Disney+ 10 gennaio

Echo ruota intorno alla supereroina nativo americana tra i pochi personaggi sordi dei fumetti. Alaqua Cox torna a interpretare Maya Lopez, qui inseguita dall’impero criminale di Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Quando il suo viaggio la riporta a casa, la protagonista deve confrontarsi con la propria famiglia e la sua eredità.

DOC – Nelle tue mani 3

Rai 1 e Raiplay 11 gennaio

Dopo l’exploit della due-giorni al cinema, Doc (Luca Argentero) e i suoi (da Pierpaolo Spollon a Matilde Gioli, con la new entry Giacomo Giorgio direttamente da Mare fuori) tornano al Policlinico Ambrosiano per una nuova sfida. Se la prima stagione era concentrata sul presente – Fanti aveva scoperto la verità dietro allo sparo – e la seconda sul futuro – aveva combattuto il Covid – ora è stato reintegrato nel ruolo di primario e fa del suo meglio per gestire il reparto. E in qualche modo il passato busserà alla sua porta. Recupererà la memoria? Chissà.

True Detective 4

Sky Atlantic e NOW 15 gennaio

Jodie Foster è il grande nome della nuova, attesa stagione di True Detective tra i ghiacci dell’Alaska. Creata, scritta e diretta da Issa Lòpez, la serie antologica vede protagonista il premio Oscar per Sotto Accusa e Il silenzio degli innocenti e Kali Reis (Catch the Fair One). Quando la lunga notte invernale cala a Ennis, gli otto uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Foster) ed Evangeline Navarro (Reis) dovranno affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio. In contemporanea con gli States.

The Artful Dodger

Disney+ 17 gennaio

Direttamente dal mondo dickensiano, il sequel su uno dei personaggi di Oliver Twist, ambientato nell’Australia del 1850 nella colonia di Port Victory. Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) è Artful Dodger, le cui dita veloci da borseggiatore si sono trasformate nelle abili mani di un chirurgo. Il suo passato torna a perseguitarlo con l’arrivo di Fagin, attirandolo di nuovo nel mondo del crimine. Una minaccia ancora più grande – per il cuore di Dodger – è Lady Belle, la figlia del governatore, determinata a diventare la prima donna chirurgo della colonia. Una storia di reinvenzione, tradimento, redenzione e amore.

SKAM Italia 6

Netflix 18 gennaio

Al centro di questo nuovo corso del teen drama che ha cambiato le regole del gioco ci sarà Asia (Nicole Rossi), ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L’amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà con l’arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio (Andrea Palma). Tranquilli, rivedremo anche molti dei volti storici della serie.

No Activity – Niente da segnalare

Prime Video 18 gennaio

Adattamento di un format australiano, la comedy in sei episodi segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e tutti sono costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. Tutti da segnalare invece i protagonisti: Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi,Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.

Cristóbal Balenciaga

Disney+ 19 gennaio

Ispirata alla vita e all’eredità del creatore spagnolo di Guetaria, uno degli stilisti più iconici di tutti i tempi, la serie inizia inizia quando Balenciaga presenta la sua prima collezione di Haute Couture

parigina nel 1937: i suoi modelli, che avevano fatto tendenza in Spagna, non funzionano nell’impero della moda sofisticata francese. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga (interpretato da Alberto San Juan) definirà il suo stile e rivoluzionerà il mondo della moda.

The Woman in the Wall

Paramount+ 20 gennaio

Gothic thriller ambientato in Irlanda: una mattina la protagonista si sveglia e trova all’improvviso nella sua casa il cadavere di una donna che non conosce e che non sa se può aver ucciso lei stessa. Poiché soffre di sonnambulismo da quando ha 15 anni infatti sarà la prima indiziata per l’omicidio. Con Ruth Wilson, reduce dal successo di The Affair, e Daryl McComick di Peaky Blinders nel ruolo del detective incaricato di indagare.

Griselda

Netflix 25 gennaio

Dopo il ruolo della scatenata Gloria Delgado-Pritchett nella sitcom Modern Family, ora Sofia Vergara si cimenta con il drama e veste i panni di Griselda Blanco, la spietata Regina della droga. Dagli ideatori di Narcos, il racconto della scalata della scaltra e ambiziosa donna d’affari colombiana, che ha dato vita a uno dei cartelli della droga più redditizi di sempre.

Masters of the Air

Apple TV+ 26 gennaio

Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller, la serie segue gli uomini del 100th Bomb Group (il “Bloody Hundredth”) mentre bombardano la Germania nazista e affrontano le condizioni gelide, la mancanza di ossigeno e il terrore di combattere a 25.000 piedi di altezza. Un cast stellare – Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle e Nate Mann, Raff Law, Barry Keoghan, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa – per ricordare il prezzo pagato da questi giovani che hanno contribuito a distruggere l’orrore del Terzo Reich.

Expats

Prime Video 26 gennaio

Ambientata nel contesto dei residenti di Hong Kong del 2014, Expats di Lulu Wang (la regista di The Farewell – Una bugia buona con Awkwafina), si concentra su tre donne americane: Margaret, Hilary e Mercy, le cui vite si intrecciano in seguito a un’improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. Starring Nicole Kidman (che produce pure), Sarayu Blue e Ji-young Yoo.

Baby Bandito

Netflix 31 gennaio

“Il suo nome è Kevin Tapia. Ma in Europa è conosciuto come il “Baby Bandito”. Questa è la storia dello skater che ha messo a segno il colpo del secolo in Cile”, recita la tag line della serie. Ispirata alla vicenda reale della rapina avvenuta nel 2014, quando il protagonista, per conquistare una ragazza ricca e privilegiata, aveva escogitato un piano per rubare milioni di dollari a un gruppo di pericolosi gangster. Un’avventura che lo avrebbe poi portato fino a Roma.

La favorita del re

Sky Serie e NOW 31 gennaio

Per più di vent’anni, Diane de Poitiers è stata la favorita del re Enrico II. Nonostante il suo carattere forte e la sua leggendaria bellezza, Diane è solo un’altra cortigiana e la sua posizione rimane fragile. E l’imminente matrimonio di Enrico con Caterina de’ Medici potrebbe mettere a repentaglio i suoi sogni di dominio. Period drama con Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Gérard Depardieu e “l’amica geniale” Gaia Girace.