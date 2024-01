Le serie tv da vedere a febbraio 2024

A Bloody Lucky Day

Prime Video 1° febbraio

Thriller sudcoreano in dieci episodi basato sul webtoon Naver A Day of Bad Luck di Aporia e diretto da Pil Gam-seong. Un tassista prende a bordo un cliente misterioso per una tariffa esorbitante… peccato che il passeggero si riveli essere un serial killer. Se siete fan di Bargain – Trattativa mortale fa decisamente per voi.

Mr. & Mrs. Smith

Prime Video 2 febbraio

All’inizio, in questo reboot dell’action galeotto starring Brad Pitt e Angelina Jolie ci sarebbe dovuta essere Phoebe “Fleabag” Waller-Bridge, accanto a Donald “Atlanta” Glover. Poi qualcosa è andato storto, ma la new entry, anche se poco conosciuta da noi, è uno dei volti da tenere d’occhio della nuova serialità: la Maya Erskine di PEN15. Siamo sempre lì: due sconosciuti vengono reclutati da una misteriosa agenzia di spionaggio, ma c’è una fregatura, ovvero un matrimonio combinato con nuove identità. Sappiamo come andrà a finire…

One Day

Netflix 8 febbraio

Il bestseller di David Nicholls era già diventato un film omonimo nel 2011, starring Anne Hathaway e Jim Sturgess. Adesso arriva la versione seriale, nella quale i protagonisti sono interpretati rispettivamente da Ambika Mod (già vista in This Is Going to Hurt) e Leo Woodall (il Jack di The White Lotus 2). Dopo il loro primo incontro all’università nel 1988, Emma Morley e Dexter Mayhew si ritrovano lo stesso giorno ogni anno: crescono e cambiano, si muovono insieme e si separano.

Mare fuori 4

Rai 2 e RaiPlay 14 febbraio

Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie, si torna all’IPM partenopeo, tra amori, amicizie, tradimenti e vendette. Dato l’addio di Nicolas Maupas e Valentina Romani, tornano tutti gli altri protagonisti: Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo & C. La proiezione alla Festa del Cinema di Roma ha già sciolto lo spoilerone: chi ha sparato a chi alla Piscina Mirabilis? Ma noi non lo faremo.

The New Look

Apple TV+ 14 febbraio

Ispirata da eventi realmente accaduti e girata interamente a Parigi, la serie (by Todd A. Kessler) segue Christian Dior, Coco Chanel e altri stilisti a loro contemporanei (e spesso rivali: da Pierre Balmain a Cristóbal Balenciaga) mentre attraversano gli orrori della Seconda guerra mondiale e lanciano la moda in senso moderno. Starring Ben Mendelsohn nei panni di Christian Dior, Juliette Binoche in quelli di Coco Chanel e poi Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer e Claes Bang.

Un amore

Sky Serie e NOW 16 febbraio

Una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza, ambientata fra Bologna e la Spagna e raccontata in sei episodi lungo due linee temporali distinte. Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti sono Alessandro e Anna, che, poco più che maggiorenni, si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti, e presto i due sono costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Finché…

Constellation

Apple TV+ 21 febbraio

Noomi Rapace interpreta un’astronauta che ritorna sulla Terra dopo un disastro nello spazio, solo per scoprire che la sua vita è andata a rotoli. Un’esplorazione degli angoli oscuri della psicologia umana e il disperato tentativo di una donna di svelare la verità sulla storia segreta dei viaggi spaziali e recuperare tutto ciò che ha perso.

The Second Best Hospital in the Galaxy

Prime Video 23 febbraio

La dottoressa Sleech e la dottoressa Klak, aliene, migliori amiche e chirurghe di fama intergalattica, affrontano parassiti mangiatori di ansia, loop temporali illegali e malattie sessualmente trasmissibili nello spazio profondo. Al centro della storia c’è un caso altamente pericoloso e potenzialmente rivoluzionario, che mette a repentaglio l’esistenza. Una nuova serie animata per adulti con le voci di Stephanie Hsu, Keke Palmer, Kieran Culkin, Natasha Lyonne, Keke Palmer, Sam Smith e Maya Rudolph.

Shōgun

Disney+ 27 febbraio

Tratta dal romanzo di James Clavell, Shōgun è ambientata in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga lotta per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Il suo pilota inglese, John Blackthorne, arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutarlo a ribaltare le sorti del potere. Ma i loro destini sono legati all’interprete Mariko, una misteriosa nobildonna cristiana, ultima di una stirpe caduta in disgrazia.

Regina Rossa

Prime Video 29 febbraio

Dalla trilogia di Juan Gómez-Jurado, creata da Amaya Muruzábal e diretta da Koldo Serra (La casa di carta), una nuova serie spagnola con Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian. Con un QI di 242, Antonia Scott è la persona più intelligente sulla Terra. La sua intelligenza l’ha resa la “Regina Rossa” di un progetto di polizia segreto e sperimentale, ma quello che sembrava un dono è diventato una maledizione. Per riattivarla su un caso molto importante, il suo ex capo si rivolge a Jon Gutiérrez, un poliziotto basco irascibile al punto da essere a un passo dal farsi espellere dalla Polizia.