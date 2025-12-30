Le serie più attese del 2026

Stranger Things 5 – Volume 3

Netflix 1° gennaio

Stranger Things 5 | Trailer - Volume 2 | Netflix Italia

Tutti pronti per il gran (speriamo) finale. Fatecelo vedere e nessuno si farà male. Forse.

Gomorra – Le origini

Sky e NOW 9 gennaio

Gomorra - Le Origini | Trailer ufficiale

Le origini espande l’universo di Gomorra tornando indietro nel tempo, prima della serie madre e sotto la guida del suo Ciro l’Immortale, Marco D’Amore. Il racconto segue la formazione criminale di Pietro Savastano insieme alla nascita di un sistema e di un potere che diventerà egemonico, nella Napoli di fine degli anni ’70. Un prequel che promette di affiancare al marchio globaleuna dimensione più storica, concentrata sull’origine della violenza e delle regole del gioco.

The Pitt 2

HBO Max 13 gennaio

The Pitt Season 2 | Official Trailer | HBO Max

The Pitt torna con la stagione 2 e riparte dal cuore dell’ospedale di Pittsburgh, continuando il racconto iperrealistico del lavoro sanitario nell’America di oggi. Con Noah Wyle di nuovo protagonista, la serie creata da R. Scott Gemmill alza la posta su stress, emergenze e responsabilità morali. Dopo una prima stagione pluripremiata agli Emmy, resta uno dei medical drama più tesi e contemporanei in circolazione, in arrivo sulla nuova HBO Max Italia, una puntata a settimana.

A Knight of the Seven Kingdoms

HBO Max 18 gennaio

A Knight of the Seven Kingdoms | Official Final Trailer | HBO Max

A Knight of the Seven Kingdoms torna a Westeros ma abbassa la scala, con un romanzo picaresco ambientato un secolo prima di Game of Thrones. La serie segue le avventure di Ser Duncan l’Alto e del giovanissimo Egg, tra tornei, incontri casuali e un mondo ancora segnato dall’ombra dei Targaryen. Ideata da George R.R. Martin con Ira Parker, è un fantasy di formazione dal respiro classico, che preferisce l’epica quotidiana ai grandi intrighi di potere.

The Paper

Sky e NOW 26 Gennaio

The Paper | Official Trailer | Sky

Sabrina Impacciatore protagonista di una nuova serie americana e quel formato mockumentary reso celebre da The Office, ma trapiantato nel cuore di una redazione locale sull’orlo del collasso in Ohio? Per noi è già sì. The Paper è una workplace comedy firmata da Greg Daniels e Michael Koman che racconta vita, morte e miracoli del giornalismo di provincia usando la nostalgia come esca e il presente come bersaglio.

Bridgerton 4 – Parte 1 e 2

Netflix 29 gennaio e 26 febbraio

Bridgerton Season 4 | Date Announcement | Netflix

Bridgerton torna con la stagione 4 e mette al centro Benedict Bridgerton (Luke Thompson), l’anima artistica e irregolare della famiglia, allergico alle convenzioni matrimoniali. Una notte in maschera lo fa innamorare di una enigmatica Dama d’Argento, che si rivelerà essere Sophie Baek (Yerin Ha), giovane domestica brillante e fuori posto nell’alta società. Tra identità segrete, differenze di classe e desideri proibiti, la serie spinge il romance verso la fiaba sociale.

Portobello

HBO Max 20 febbraio

Portobello | Official Teaser | HBO Max

Dopo la strepitosa Esterno notte, Portobello segna il ritorno alla serialità di Marco Bellocchio con un racconto civile e tragico, già presentato Fuori Concorso alla Mostra di Venezia. Il regista ricostruisce il caso Enzo Tortora, uno dei più gravi errori giudiziari italiani, seguendo la caduta di un uomo innocente travolto dal sistema.

Starring Fabrizio Gifuni (affiancato da un super cast, da Lino Musella a Romana Maggiora Vergano) e lo sguardo rigoroso e politico del suo Autore.

American Love Story

Disney+ febbraio

Nuovo capitolo dell’universo antologico made in USA creato da Ryan Murphy. Dopo l’horror e il crime è la volta del romance, ma non uno qualunque: la storia d’amore più iconica (pardon) e tragica dell’immaginario americano, quella tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette (interpretati da Paul Kelly e Sarah Pidgeon). Un racconto romantico e insieme mediatico, che promette di intrecciare sentimento, mito e pressione dell’opinione pubblica.

One Piece 2

Netflix 10 marzo

ONE PIECE - Stagione 2 | Anteprima | Netflix Italia

Pronti a salpare con i Cappello di Paglia verso la prossima tratta dell’avventura? Rientra l’equipaggio (Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar) e arrivano volti nuovi: da Dragon (Rigo Sanchez) a Miss Goldenweek (Sophia Anne Caruso), fino a Chopper (Mikaela Hoover, voce e performance capture). La promessa è la stessa: cuore, caos e worldbuilding gigante, ma con la posta emotiva che si alza insieme alla rotta. Maggiore ovviamente.

Scarpetta

Prime Video 11 marzo

Scarpetta porta sullo schermo la mitica Kay Scarpetta dei romanzi di Patricia Cornwell, con Nicole Kidman nel ruolo del celebre medico legale. Tra indagini forensi contemporanee e un serial killer da smascherare, la serie segue una donna che dà voce alle vittime e riapre un caso che l’ha resa famosa decenni prima. Un crime psicologico stratificato, che scava nella mente dei colpevoli e di chi persegue la giustizia, interrogandosi sul prezzo da pagare quando il lavoro diventa destino.

Margo ha problemi di soldi

Apple TV+ 15 aprile

Adattamento del romanzo omonimo di Rufi Thorpe, con Elle Fanning protagonista nei panni di di una studentessa incasinata che, dopo una gravidanza inattesa, apre un account OnlyFans per sopravvivere. Scritta da David E. Kelley, la serie intreccia sesso, soldi e famiglia, riportando nella vita di Margo un padre ex wrestler (Nick Offerman) e una madre ex cameriera di Hooters interpretata da Michelle Pfeiffer. Un mix di dramma contemporaneo, caustico satira sociale e ritratto generazionale molto poco giudicante. Produce Nicole Kidman.

Euphoria 3

HBO Max aprile

Piccoli euphorici nel frattempo crescono, vedi Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer. Ma quando Sam Levinson suona la campanella tornano tutti a casa. Dopo un’attesa lunghissima e con un salto temporale di cinque anni rieccoci ad aspettare le vicende di Rue, Nate, Cassie, Jules (e non solo), mentre la storia sposta i personaggi fuori dal “guscio” del liceo, nell’età adulta. Dentro restano le ossessioni del regista: desiderio, dipendenza, potere e autodistruzione, solo con conseguenze più grandi. In tutti i sensi.

House of the Dragon 3

Sky e NOW estate

Come da tradizione, quella del 2026 sarà un’estate caldissima per la serialità: House of the Dragon prosegue con la stagione 3 e porta la Danza nel suo cuore più sanguinoso. Il terzo capitolo infatti continuerà ad adattare eventi tratti da Fire & Blood e cioè la guerra civile tra Neri e Verdi ormai entrata nella fase decisiva, con alleanze che crollano, tradimenti interni e draghi sempre più protagonisti del conflitto. Confermatissimi i protagonisti (Rhaenyra, Daemon, Alicent, Aemond) con nuovi arrivi come James Norton nei panni di Ormund Hightower, nipote di ser Otto. Prontissimi.

Blade Runner 2099

Prime Video 2026

Ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, la serie espande l’universo cult di fantascienza di Ridley Scott (ereditato da Denis Villeneuve). Con Michelle Yeoh e Hunter Schafer protagoniste, il cast esplora nuove storie in un mondo futuristico dove umani e replicanti continuano a incrociare il proprio destino. Il sequel del sequel promette di portare sullo schermo l’estetica noir, la profondità filosofica e il paesaggio cyberpunk che hanno reso celebre la saga. Vedremo.