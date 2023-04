Le serie da vedere ad aprile 2023

Succession 4

Sky Atlantic e NOW 3 aprile

La premiatissima, bellissima, stronzissima saga familiare creata da Jesse Armstrong torna per la sua quarta e ultima stagione, Dove la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. E la prospettiva manda nel caos tutti i protagonisti, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. In pratica si scanneranno ancora peggio di adesso, sempre tra satira e tragedia. Mai più senza i Roy.

The Good Mothers

Disney+ 5 aprile

La ‘ndrangheta dal punto di vista di tre donne che hanno osato sfidarla: Denise (Gaia Girace), figlia di Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) e Giuseppina Pesce (Valentina Bellè). Basata su una storia vera e sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, la serie segue una coraggiosa PM (Barbara Chichiarelli) che ha un’intuizione: per poter abbattere i clan, è necessario puntare alle madri, moglie, figlie dei boss.

Beef – Lo scontro

Netflix 6 aprile

Black comedy che è soprattutto una sfida tra due interpreti: Steven Yuen e Ali Wong. Lui è un muratore in crisi, lei un’imprenditrice frustrata. Rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia al volante, che si trasformerà in una faida senza fine tra due persone perennemente incavolate e insoddisfatte. Dai produttori del film premio Oscar Everything Everywhere All At Once.

Grease: Rise of the Pink Ladies

Paramount+ 7 aprile

Ci avete mai pensato al fatto che la formazione delle Pink Ladies, la gang al femminile di Grease, potesse essere un atto femminista radicale? In questa serie prequel, ambientata quattro anni prima degli eventi del film, quattro emarginate stanche di esserlo decidono di divertirsi alle loro condizioni. E di volere di più rispetto a un fidanzato star del football, scatenando un sottosopra nella morale del tempo che cambierà per sempre il Rydell High.

Le piccole cose della vita

Disney+ 7 aprile

Kathryn Hahn, aka la mitica Agatha di WandaVision, interpreta una scrittrice in crisi che, per necessità economica, accetta di lavorare a una rubrica di consigli, “Dear Sugar”. Mentre il suo matrimonio va a rotoli, la figlia adolescente si allontana da lei e la sua carriera non decolla, la protagonista troverà modo di guarire vecchie ferite aiutando i suoi lettori. E, anche e soprattutto, se stessa. Sì, è una di quelle storie da lacrimuccia, vi avvisiamo.

Transatlantic

Netflix 7 aprile

Period piece con una componente di humor ispirato alla vicenda del giornalista Varian Fry, dell’ereditiera Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee, e al romanzo della scrittrice Julie Orringer, The Flight Portfolio. Nella Francia occupata dai nazisti, un gruppo internazionale di giovani rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire e riparare in America. Tra questi ci sono molti artisti che figurano nella lista dei più ricercati dal regime.

Amore (e guai) a Parigi

Sky Serie 9 aprile

Rom-com français su una 36enne un po’ Brigdet Jones che in taxi trova un telefono con la proposta di matrimonio più bella mai sentita. Insieme alla sue amiche, decide di non restituire il cellulare alla legittima proprietaria e, invece, di trovare, sedurre e sposare quest’uomo perfetto. Ah, l’amour.

Yonder

Paramount+ 11 aprile

Il titolo di questo drama coreano fa riferimento a uno spazio misterioso, che esiste tra la vita e la morte. Dopo il decesso della moglie a causa di un cancro, un giornalista scientifico non riesce a darsi pace. Finché proprio la donna scomparsa non gli invia un messaggio, chiedendogli di recarsi a Yonder per incontrarla.

Yellowjackets 2

Paramount+ 12 aprile

Un po’ survivor drama, un po’ coming of age, un po’ horror (sì, parliamo di QUELLE sequenze), Yellowjackets è stato il caso della scorsa stagione seriale , che ha segnato il ritorno di Juliette Lewis e Christina Ricci a ruoli da protagoniste. Ora la squadra di calcio di liceali disperse deve tirare avanti nelle terre selvagge del nord e, sull’altra linea di racconto, cercare di condurre un’esistenza “normale” a 25 anni da quell’esperienza.

La fantastica signora Maisel 5

Prime Video 14 aprile

Dopo essersi fatta terra bruciata intorno ed essere stata esclusa dal tour, Midge sta cercando di ricostruire la sua carriera e reputazione. Nella quinta e ultima stagione, la stand-up comedian (creato da Nostra Signora della Tv Amy Sherman-Palladino e interpretata sempre magnificamente da Rachel Brosnahan) è più vicina che mai al successo che aveva sognato, ma scopre che “più vicina che mai” vuol dire ancora molto lontano. Tits up ancora una volta, l’ultima. Midge (e una delle serie migliori degli ultimi anni) ci manca già.

La giustiziera senza nome

Sky Atlantic 14 aprile

Prendi il ritorno del western, ma in chiave contemporanea o atipica. Aggiungici la prospettiva al femminile che, soprattutto nel genere maschile per eccellenza, pare rivoluzionaria. Ultimo ingrediente: un nome celebre, come quello di Kate Bosworth. Che qui interpreta un’assassina sicura di sé decisa a inseguire una sua personale e inspiegabile giustizia.

Greek Salad

Prime Video 14 aprile

Ambientata 20 anni dopo L’appartamento spagnolo, Greek Salad segue le vite di Tom e Mia, i figli di Xavier e Wendy, uando ereditano un edificio ad Atene dopo la morte del nonno. Lei è una diciannovenne dallo spirito libero e ribelle e lui un venticinquenne insicuro ma equilibrato. I due finiscono per condividere un appartamento con un gruppo di persone provenienti da tutta Europa. Nel cast Aliocha Schneider, Megan Northam, Romain Duris, Cécile de France, Kevin Bishop e Kelly Reilly.

La diplomatica

Netflix 20 aprile

Dopo The Americans, Keri Russell torna con un nuovo thriller politico scritto da Debora Cahn, la sceneggiatrice di West Wing e Homeland. Il suo personaggio, Kate Wyler, sogna di finire in Afghanistan, ma accetta poco volentieri l’incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito. Abituata ad avere a che fare con zone di guerra che con accordi economici, si trova a gestire equilibri che mettono in crisi anche la sua vita privata.

Citadel

Prime Video 28 aprile

Spy-story starring l’ex GoT Richard Madden e Mrs. Priyanka Chopra Jonas nei panni degli agenti “buoni” ai quali sono stati cancellati i ricordi dopo la caduta della loro società, Citadel appunto. Devono impedire ai colleghi “cattivi” di un’altra agenzia di stabilire un nuovo ordine mondiale, ma pure fare i conti con loro stessi. Producono i fratelli Russo, quelli di Avengers: Endgame.