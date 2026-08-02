Le serie da vedere ad agosto 2026

Fightland MGM+ 1° agosto Creata da Daniel Fajemisin-Duncan e Marlon Smith, prodotta da 50 Cent. Duke Kilroy (Howard Charles), ex campione dei massimi appena uscito di prigione, vuole vendicare l’omicidio del fratello, di cui incolpa il boss scomparso Kingsley Marshall (Nicholas Pinnock). Per incastrarlo si infiltra nel suo giro di droga, tra i resti di un impero conteso anche dalla moglie Joy (Deborah Ayorinde), amore di gioventù di Duke. Di vendette e imperi da spartirsi, la biografia di 50 Cent ne sa qualcosa.

Lioness 3 Paramount+ 2 agosto Torna la serie di spionaggio con il premio Oscar (per Emilia Pérez) Zoe Saldaña, anche produttrice esecutiva, affiancata da altri “academyzzati” come Morgan Freeman e Nicole Kidman (executive producer), più Michael Kelly. In questa stagione Joe (Saldaña) deve destreggiarsi tra dovere e vita privata mentre reti clandestine, agenti stranieri e tradimenti personali si intrecciano, trascinando la guerra dentro ogni angolo della sua esistenza. E se alla fine il nemico più pericoloso non portasse una divisa, ma dormisse nel tuo stesso letto?

Ted Lasso 4 Apple TV 5 agosto Ritorno a Richmond per Jason Sudeikis, insieme a Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein e Brendan Hunt. La squadra è la stessa, cambia la sfida, con Ted alla guida di una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Il motto di stagione, “lanciare il cuore oltre l’ostacolo”, vale anche per Apple, che riporta in campo una serie già archiviata con tanto di finale in pompa magna. L’ottimismo a comando, a quanto pare, funziona pure sui dirigenti di streaming. Ma siamo felici di rivedere Ted.

Cent’anni di solitudine – Parte 2 Netflix 5 agosto Si conclude l’adattamento seriale del capolavoro di Gabriel García Márquez. Macondo cambia pelle, arrivano nuovi abitanti, il mondo esterno bussa alla porta e il destino dei Buendía precipita verso la rovina finale. Gabo per anni ha ripetuto che il suo romanzo era infilmabile: Netflix ci ha provato lo stesso, e la maledizione di famiglia stavolta sembra aver risparmiato pure le piattaforme.

Sterling Point Prime Video 5 agosto Annie Jacobson (Ella Rubin), 17 anni, è cresciuta a New York con il fratello gemello e l’affettuoso padre adottivo (Jay Duplass), che eredita l’isola di un nonno misterioso in Canada: primi amori, nuovi amici, segreti di famiglia mai svelati. Nel cast anche Jeffrey Dean Morgan e Missi Pyle. Il coming of age, ormai, non si accontenta più di una crisi esistenziale: serve un’isola intera, e possibilmente un nonno morto con qualcosa da nascondere.

The Shards Disney+ 6 agosto Dall’autofiction bestseller di Bret Easton Ellis, con Ryan Murphy come executive producer. Los Angeles, anni ’80, una scuola privata d’élite, un serial killer soprannominato il Pescatore e un gruppo di adolescenti dorati (tra cui Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford) che nascondono più ossessioni di quante ne mostrino. Al centro c’è Bret (Igby Rigney), alter ego dichiarato dell’autore stesso. Ellis, da sempre ossessionato dal proprio mito, stavolta se l’è fatto raccontare, letteralmente, da Ryan Murphy.

Tip Toe HBO Max 6 agosto Nuova miniserie in cinque episodi di Russell T Davies (It’s a Sin, Queer as Folk). Alan Cumming e David Morrissey sono Leo e Clive, vicini di casa a Manchester da quindici anni la cui pacifica convivenza degenera in thriller suburbano tra pregiudizi e radicalizzazione. Cumming, che nella vita reale conduce The Traitors, stavolta il tradimento non deve neanche inventarselo: gli basta un vicino di pianerottolo.

Ricky Gervais Alley Cats Netflix 7 agosto Serie animata per adulti by Ricky Gervais. Una banda di gatti randagi, sboccati e nichilisti si interroga sul senso della vita mentre lotta per sopravvivere in un mondo umano brutale. Gervais, che da anni dichiara di preferire gli animali agli esseri umani, stavolta si è limitato a prestare loro la propria lingua tagliente. Non vediamo l’ora.

Moria Netflix 14 agosto La vita di Moria Casán, diva assoluta della Tv argentina, sdoppiata e reinventata attraverso tre attrici che la interpretano in altrettante età della vita: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani e Cecilia Roth (la più nota “causa” Tutto su mia madre di Pedro Almodóvar). Casán ha sempre trattato la propria esistenza come un’opera d’arte permanente: una sola interprete, evidentemente, non bastava a contenerne l’ego.

Lanterns HBO Max 17 agosto Lanterns porta l’universo DC nel territorio del crime esistenziale: la recluta John Stewart (Aaron Pierre) e il veterano Hal Jordan (Kyle Chandler) indagano su un omicidio nel cuore dell’America che nasconde un mistero cosmico. Nel cast anche Laura Linney e Nathan Fillion. Dietro le quinte c’è Damon Lindelof (Lost, Watchmen), che di supereroi con crisi d’identità e finali divisivi se ne intende. Il risultato, sulla carta, è meno Justice League e più True Detective con l’anello al dito.

Outer Banks 5 Netflix 20 agosto L’avventura finale per i Pogues: dopo la morte di JJ per mano del padre biologico Chandler Groff, Kiara e il resto della banda (con un’alleanza scomoda con Rafe) danno la caccia al colpevole in quello che i produttori chiamano “un ultimo giro”. Nel trailer va in frantumi anche il Twinkie, il furgone simbolo della serie fin dalla prima stagione: la fine dell’innocenza, qui, ha la forma di una carcassa di lamiera.

Atomic – Una corsa infernale Sky Atlantic e NOW 20 agosto Dai produttori di Gangs of London Gregory Burke e Shariff Korver, ispirata al saggio Atomic Bazaar di William Langewiesche, la serie segue Max (Alfie Allen) e JJ (Shazad Latif), due civili risucchiati nel contrabbando di uranio di un cartello nordafricano, braccati dall’agente CIA Cassie Elliot (Samira Wiley), dall’MI6 e da una rete di trafficanti. Il twist più gustoso è che per una volta i buoni sono due poveri disgraziati capitati nel posto sbagliato al momento sbagliato: ad Allen, reduce da otto stagioni di umiliazioni a Grande Inverno, la parte del salvatore involontario calza a pennello.

Un sacrificio di sangue Netflix 20 agosto Thriller poliziesco svedese creato da George Kay (Lupin, Hijack) e con Jakob Oftebro e Peter Andersson nei panni di un poliziotto e del padre, ex detective, costretti a un’alleanza scomoda per stanare un killer che sembra prendere di mira le forze dell’ordine. Kay, che ci aveva abituati all’eleganza scintillante di Lupin, stavolta si converte al noir nordico più cupo. E come vuole la regola non scritta del genere, la chiave di tutto è un rapporto padre-figlio da ricucire prima che il tempo sia scaduto.

Dark Matter 2 Apple TV 28 agosto Il secondo capitolo della serie sci-fi riparte dal romanzo di Blake Crouch, di cui quest’anno ricorre il decennale. Jason Dessen (Joel Edgerton), rapito nella prima stagione in una versione alternativa della propria vita, prova a ricostruirsi una quotidianità tranquilla insieme a Daniela (Jennifer Connelly), la cui paranoia però cresce di pari passo con l’ossessione di lui per il Box. Nel frattempo Amanda (Alice Braga) e Ryan (Jimmi Simpson) cercano una via di ritorno, mentre Leighton (Dayo Okeniyi) insegue il sogno di un mondo perfetto.

Tutta la verità delle mie bugie Netflix 28 agosto Dal romanzo di Elísabet Benavent, autrice spagnola che ha già trasformato il colosso di Ted Sarandos in una piattaforma di terapia di coppia in salsa mediterranea: un camper, un campeggio, un addio al nubilato e la verità che, come da manuale, arriva puntuale a mandare tutto all’aria. Nel cast Ricardo Gómez e Brays Efe. Se l’estate spagnola su Netflix avesse un calendario liturgico, questo sarebbe l’appuntamento fisso di agosto.