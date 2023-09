Le serie da vedere a settembre 2023

Justified: City Primeval

Disney+ 6 settembre

Dopo aver lasciato il Kentucky 15 anni fa, Raylan Givens ora vive a Miami, marshall e padre part-time di una ragazza di 15 anni. I suoi capelli sono più grigi, il suo cappello da cowboy è più sporco e la strada davanti a lui è improvvisamente molto più corta di quella che ha alle spalle. Un incontro casuale su una desolata autostrada della Florida lo porta a Detroit. Lì incontra Clement Mansell, alias The Oklahoma Wildman, un disperato violento e sociopatico che è già scivolato tra le dita dei migliori di Detroit una volta e mira a farlo di nuovo. Il ritorno di Timothy Olyphant.

Domina 2

Sky Atlantic e NOW 8 settembre

Kasia Smutniak veste di nuovo i panni di Livia Drusilla nel secondo atto della serie ispirata alla sua vita, che racconta la lotta per il controllo della famiglia imperiale di Roma da un’inedita prospettiva femminile. Ora, dopo essere arrivata in cima a un impero ormai frammentato e a una dinastia alquanto disfunzionale, dovrà lottare per preservare il suo matrimonio con Gaio, anche per fare in modo che sia uno dei suoi figli a sedersi sul trono, mentre nuovi e vecchi rivali le contendono la posizione, in un mondo in cui è impossibile sapere di chi fidarsi.

In fiamme

Netflix 8 settembre

Nuova nuova serie spagnola suspense thriller starring Úrsula Corberó, e cioè Tokyo della Casa di carta. La storia? Tutto ha inizio quando, all’interno di un’auto bruciata, viene ritrovato il corpo carbonizzato di un poliziotto. Ben presto, l’indagine porta alla luce una rete di rapporti malsani, inganni, violenze e scandali sessuali che coinvolgono il poliziotto ucciso e due suoi colleghi. Caliente.

The Morning Show 3

Apple TV+ 13 settembre

Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a re back per la terza stagione di The Morning Show, dove il futuro della rete viene messo in discussione e la lealtà viene portata al limite quando un titano della tecnologia si interessa a UBA. Si formano alleanze inaspettate, le verità private vengono usate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori fondamentali sia dentro che fuori dalla redazione. Il cast stellare della terza stagione è guidato da Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm, Nicole Beharie e Julianna Margulies.

Drift – Partners in Crime

Disney+ 13 settembre

Thriller made in Germany su due fratelli poliziotti che non si parlano più da 10 anni dopo una lite familiare. Sono però costretti a lavorare insieme quando uno di loro si ritrova incastrato da un’operazione fallita e viene improvvisamente coinvolto in una cospirazione internazionale. Quando si rendono conto che devono affrontare nemici potentissimi, sono costretti a mettere da parte i loro traumi passati e combattere insieme per le loro stesse vite tra le Alpi Bavaresi e le strade polverose del Peloponneso.

The Other Black Girl

Sky Atlantic e NOW 30 settembre

Tratta dal romanzo di Zakiya Dalila Harris, la serie esplora il tema della diversità sul luogo di lavoro: Nella Rogers fa l’assistente editoriale e non ne può più di essere l’unica ragazza black alla Wagner Books, quando finalmente nel cubicolo accanto al suo arriva Hazel. le cose però non andranno come previsto. Il racconto della lotta ai limiti del surreale di una donna nera in un settore fin troppo “bianco”, ma soprattutto uno specchio in cui riconoscersi per chiunque si sia mai sentito manipolato, minacciato o ignorato.

Wilderness: Fuori Controllo

Prime Video 15 settembre

Liv diventa la protagonista degli incubi di Will dopo aver saputo del suo tradimento, quando il dolore di lei viene velocemente rimpiazzato da un’altra emozione: la rabbia. La coppia intraprende il viaggio on the road in America che Liv sognava fin da piccola: dal Grand Canyon allo Yosemite, per poi chiudere a Las Vegas. Mentre per Will è un’occasione per fare ammenda, lei invece architetterà la sua vendetta.

The Super Models

Apple TV+ 20 settembre

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Il quartetto delle meraviglie è al centro della nuova docu serie, che ne ripercorre l’incredibile ascesa nella New York degli anni Ottanta e Novanta. Quattro episodi sulle supermodelle e su come hanno contribuito a cambiare il mondo della moda, trascendendo l’industria stessa. E diventato celebrità potenti, perfino più rilevanti dei band che indossavano.

Sex Education 4

Netflix 21 settembre

Tutte le serie arrivano a una conclusione, solo che quelle intelligenti e divertenti spesso finiscono prima delle altre. Asa Butterfield, Gillian Anderson & C. tornano per l’ultimo inchino. Dopo la chiusura del liceo Moordale, i ragazzi si traferiscono al Cavendish Sixth Form College, che ha la reputazione di essere un campus particolarmente progressista. E la cosa, inevitabilmente, provoca uno shock culturale ai tutti. Come se la caverà il giovane terapeuta sessuale amatoriale? Un finale col botto.

The Continental: dal mondo di John Wick

Prime Video 2w settembre

La serie in tre parti esplora le origini dell’iconico hotel punto d’incontro per i criminali più pericolosi del mondo, che è il fulcro dell’universo di John Wick. Lo spettacolo sarà raccontato attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott (qui è Colin Woodell, nel franchise cinematografico ha il volto di Ian McShane), trascinato nell’inferno di una New York degli anni ’70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell’albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell’hotel stesso.

Gen V

Prime Video 29 settembre

Giovani aspiranti eroi si trovano ad affrontare le sfide che la Godolkin University gli mette davanti. Un luogo dove vengono messe alla prova le loro capacità e la loro morale, al fine di renderli i migliori sul campo. Ma quando gli oscuri segreti dell’Università iniziano ad affiorare, gli studenti sono costretti a scegliere che tipo di eroe vogliono diventare. Direttamente dall’universo di The Boys.

Tom Jones

Sky Serie e NOW 30 settembre

Abbandonato da bambino e adottato da un gentiluomo di campagna, Tom è uno spirito libero, adorato dalle donne, ma non può sfuggire alle sue umili origini. Quando si innamora della ricca ereditiera Sophia Western, e lei si innamora di lui, le famiglie si alleano contro di loro. Entrambi scappano e si ritrovano a Londra: riusciranno a viversi lì il loro amore? Ispirata al romanzo di Henry Fielding.