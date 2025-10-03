Le serie da vedere a ottobre 2025

Petra 3

Sky Cinema e NOW 8 ottobre

Petra S.3 | Trailer ufficiale

Dopo il trionfo di C’è ancora domani, Paola Cortellesi torna sul set nei panni di Petra Delicato per la terza stagione, diretta da Maria Sole Tognazzi. Con lei, ancora una volta, Andrea Pennacchi nel ruolo del fidato viceispettore Monte. I nuovi episodi, tratti dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, vedranno Petra alle prese con un furto di reliquia e un omicidio mafioso. Ma sarà soprattutto la sua vita privata a metterla davanti a nuove domande sul futuro.

Boots

Netflix 9 ottobre

BOOTS | Official Trailer | Netflix

Con Boots Netflix prova a ribaltare il teen drama: niente licei patinati o love story zuccherose, ma una storia cruda che mescola ribellione, musica e strade di periferia. Al centro un gruppo di ragazzi che usa il ballo come unica arma di sopravvivenza e identità. Tra rivalità, sogni e ferite aperte, un coming of age che picchia forte, proprio come un beat in cuffia.

The Last Frontier

Apple TV+ 10 ottobre

The Last Frontier — Official Trailer | Apple TV+

Un thriller mozzafiato starring Jason Clarke nei panni di Frank Remnick, l’unico U.S. Marshal a presidiare una vasta zona dell’Alaska: quando un aereo con prigionieri si schianta nei pressi della sua comunità liberando criminali pericolosi, Frank deve proteggere la popolazione indagando sul presunto sabotaggio. Nel cast anche Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum e Alfre Woodard.

Task

Sky Atlantic e NOW 12 ottobre

Task | Official Trailer | HBO Max

Nuovo crime drama HBO firmato da Brad Ingelsby, creatore di Omicidio a Easttown. Protagonisti sono Mark Ruffalo, agente dell’FBI che guida una task force a Philadelphia, e Tom Pelphrey, insospettabile padre di famiglia autore di una serie di rapine violente. Tra colpi di scena, tensione sociale e scelte morali, Task promette di diventare un nuovo fenomeno seriale americano.

To Cook a Bear

Disney+ 15 ottobre

To Cook A Bear | Official Trailer | Disney Plus

Noir, mito e introspezione: prima serie nordica originale Disney+, è ambientata nell’estate del 1852 nel villaggio svedese di Kengis, tra paesaggi glaciali e tensioni sociali. Basata sul romanzo di Mikael Niemi, To Cook a Bear racconta di un pastore alle prese con una svolta spirituale e del ritrovamento del corpo di una giovane in una palude, che scatena sospetti su un orso “assassino”. Starrgin Gustav, uno dei fratelli Skarsgård.

Murdaugh: Morte in famiglia

Disney+ 15 ottobre

Murdaugh: Death in the Family | Official Trailer | Disney+ UK

Ascesa e crollo di una delle dinastie legali più potenti della Carolina del Sud. Dopo l’incidente mortale in barca che coinvolge il giovane Paul, i Murdaugh si trovano travolti da segreti, misteri e legami con altre morti sospette. Jason Clarke e Patricia Arquette guidano un cast che include Johnny Berchtold, Will Harrison, Brittany Snow e J. Smith-Cameron. Tratta dal podcast Murdaugh Murders, la serie esplora i limiti della verità e del potere familiare.

The Diplomat 3

Netflix 16 ottobre

The Diplomat: Season 3 | Official Trailer | Netflix

Il thriller politico starring Keri Russell nei panni dell’ambasciatrice Kate Wyler e Rufus Sewell in quelli di suo marito Hal Wyler torna per la sua terza stagione. Con l’ascesa al potere della Vicepresidente Grace Penn (Allison Janney), le dinamiche si fanno ancora più complesse mentre Kate affronta una crisi istituzionale senza precedenti. Alla saga si aggiungono tensioni personali e diplomatiche in bilico tra Washington e Londra. Con l’ingresso di Bradley Whitford nel cast e la firma della creatrice e showrunner Debora Cahn, questo nuovo capitolo promette di sconvolgere tutto.

The Iris Affair

Sky Atlantic e NOW 17 ottobre

The Iris Affair | Official Trailer | Sky

Dalla penna di Neil Cross, la mente dietro Luther, arriva un nuovo tech thriller (girato tra Firenze, Roma e la Sardegna) con protagonista Niamh Algar alias la geniale Iris Nixon, braccata da una cospirazione internazionale dopo aver scoperto una tecnologia capace di distruggere il mondo. Al suo fianco — o meglio contro — c’è Tom Hollander as il carismatico imprenditore Cameron Beck e nel cast ci sono anche la nostra Maya Sansa e Kristofer Hivju (Tormund di Game of Thrones).

Il Mostro

Netflix 22 ottobre

Il Mostro | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Quattro episodi diretti da Stefano Sollima e creati insieme a Leonardo Fasoli, presentati in anteprima Fuori Concorso a Venezia 82. La serie ripercorre le origini del caso del Mostro di Firenze, una delle inchieste più lunghe e controverse della storia italiana, partendo dalla cosiddetta “pista sarda”. Tra documenti, ipotesi e piste ancora dibattute, Il Mostro ricostruisce diciassette anni di terrore e otto duplici omicidi che hanno segnato il Paese. Protagonisti Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia e Liliana Bottone.

Lazarus

Prime Video 22 ottobre

Harlan Coben's Lazarus - Official Trailer | Prime Video

Sam Claflin è un uomo che torna nella casa di famiglia dopo il suicidio del padre, interpretato da Bill Nighy. Tra visioni inquietanti e segreti sepolti, si ritrova invischiato in una catena di omicidi irrisolti, mentre riemerge l’ombra dell’assassinio della sorella avvenuto venticinque anni prima. Un mystery cupo e serrato che unisce dramma familiare e crime, firmato da Harlan Coben e Danny Brocklehurst.

Nobody Wants This 2

Netflix 23 ottobre

Nobody Wants This | Season 2 Official Trailer | Netflix

Dopo l’inaspettato successo della prima stagione, torna la comedy romantica creata da Erin Foster con protagonisti Kristen Bell (Joanne) e Adam Brody (Noah). I nuovi episodi seguono la coppia mentre cerca di far coesistere vite, famiglie e convinzioni divergenti, ovviamente con tensioni religiose e culturali sempre sullo sfondo. Tra le novità del cast c’è Leighton Meester. Una commedia dal tono intelligente che abbraccia le differenze con ironia, raccontando l’amore moderno tra scontri culturali e colpi di scena sentimentali.

IT: Welcome to Derry

Sky Atlantic e NOW 27 ottobre

IT: Welcome to Derry | Official Teaser 2 | HBO Max

Se i nuovi capitoli di IT non vi sono bastati, arriva Welcome to Derry, nuova serie HBO che amplia l’universo creato da Stephen King e portato al cinema da Andy e Barbara Muschietti. Ambientata negli anni Sessanta, narra le origini del terrore che avrebbe segnato per sempre la cittadina di Derry, con il ritorno di Bill Skarsgård nei panni del clown Pennywise. Nel cast anche Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar e Madeleine Stowe. Otto episodi per rivivere, tra amicizia e paura, l’incubo più iconico dell’horror contemporaneo.

Down Cemetery Road

Apple TV+ 29 ottobre

Down Cemetery Road — Official Trailer | Apple TV+

Dal romanzo di Mick Herron, una nuova serie britannica thriller (sì, questo mese va così). Al centro Ruth Wilson, nei panni della determinata Sarah Tucker, e Emma Thompson, anche produttrice esecutiva, in quelli dell’investigatrice privata Zoë Boehm. Tutto inizia con l’esplosione di una casa a Oxford e la sparizione di una ragazza, che aprono la porta a una cospirazione fatta di morti che non lo sono davvero e vivi che rischiano di non restarlo a lungo.

The Witcher 4

Netflix 30 ottobre

The Witcher: Season 4 | Official Teaser | Netflix

Con la quarta stagione di The Witcher si apre un nuovo capitolo per la saga fantasy di Netflix: dopo l’addio di Henry Cavill, il ruolo di Geralt di Rivia passa a Liam Hemsworth, chiamato a raccogliere una delle eredità più pesanti (nel bene e nel male) della serialità contemporanea. Accanto a lui tornano Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri), in una storia che intreccia intrighi politici, magia oscura e il destino del Continente. Tra battaglie epiche e nuove alleanze, The Witcher 4 promette di ridefinire la leggenda del Lupo Bianco.