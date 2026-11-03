Le serie da vedere a novembre 2026

The Gilded Age 4 Sky Serie, NOW e HBO Max 2 novembre Julian Fellowes torna nella New York dei salotti e dei ricevimenti, dove un invito mancato fa più danni di una crisi di Borsa. Nella quarta stagione Bertha Russell (Carrie Coon) fa i conti con il prezzo di aver cambiato le regole del gioco, mentre Agnes van Rhijn (Christine Baranski) fiuta l’occasione per riprendersi il trono perduto. Intanto Marian cambia strada, Peggy cerca di farsi accettare dalla futura famiglia acquisita e una nuova generazione si prepara a far saltare gli equilibri dell’alta società, tra balli sfarzosi e fortune che girano in fretta.

All's Fair 2 Disney+ 4 novembre Ryan Murphy rimette i tacchi a spillo e la toga: tornano le avvocate dello studio Grant, Ronson & Greene, tra scandali, segreti e alleanze che durano il tempo di una parcella. Nella seconda stagione le amicizie vengono messe alla prova e una rivelazione sconvolgente minaccia l’esistenza stessa dello studio, il che per una serie così è quasi una promessa. Starring Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, con Sarah Paulson e Glenn Close, a garanzia di un livello di camp che nessun tribunale può contestare.

Stick 2 Apple TV 4 novembre Owen Wilson torna sul green nei panni di Pryce Cahill, ex golfista professionista che nella seconda stagione fa la cosa meno prudente di tutte: scommettere su se stesso. Mentre il suo protetto Santi (Peter Dager) si scopre alle prese con il professionismo, e con quanto pesino le aspettative quando il talento diventa un lavoro, Pryce, spinto dal vecchio rivale Timothy Olyphant, tenta un ritorno con l’obiettivo di diventare il più anziano di sempre a vincere un Major. Al suo fianco ci sono Marc Maron nei panni del caddie Mitts e la nuova arrivata Rhea Seehorn, allenatrice di quelle che sanno dire le cose in faccia.

Black Doves 2 Netflix 5 novembre Helen (Keira Knightley) continua a passare i segreti del suo Paese ai Black Doves, e il compito diventa più scomodo ora che il marito Wallace si prepara a diventare Primo Ministro: fare la spia con il futuro premier a colazione non aiuta. La sua handler, Mrs. Reed (Sarah Lancashire), è finita in un complotto per minare la posizione di Helen dentro l’organizzazione, così lei si riunisce con Sam (Ben Whishaw), ex assassino d’élite che si arrangia con lavori da quattro soldi. Tra le new entry Neve Campbell, Sam Riley, Sylvia Hoeks e Ambika Mod.

Melania Rea HBO Max 6 novembre Il 20 aprile 2011 il corpo di Melania Rea, ventinove anni, viene trovato in un bosco di Ripe di Civitella, in Abruzzo: comincia una delle indagini più mediatiche e controverse degli ultimi anni, che ha portato al centro del dibattito pubblico il tema del femminicidio. Stefano Mordini la racconta in quattro episodi, con Maria Esposito (la Rosa Ricci di Mare fuori) nel ruolo di Melania e Daniele Rienzo (È stata la mano di Dio) in quello del marito, Salvatore Parolisi. Più che la cronaca del caso, la serie intreccia passato e presente per restituire la persona dietro la notizia, con i suoi desideri e una relazione che dietro l’apparente normalità svela possesso, controllo e sopraffazione.

Babylon Berlin 5 Sky Atlantic e NOW 10 novembre Ultimo giro di valzer per la serie di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten: otto episodi ambientati nelle cinque settimane che vanno dalla nomina di Hitler a Cancelliere, il 30 gennaio 1933, fino al giorno delle elezioni, con l’incendio del Reichstag nel mezzo. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga su una serie di omicidi di ex soldati di prima linea, con moventi che risalgono al 1918 e un fascicolo scomparso sul passato del Führer in guerra, mentre Gereon Rath (Volker Bruch) svanisce nel nulla. La città, intanto, continua a ballare sull’orlo del vulcano, come sempre, ma stavolta il vulcano ha una data. Ispirata a Berlino brucia, quinto romanzo della saga di Volker Kutscher (Feltrinelli).

ChiaroScuro Netflix 11 novembre Cosmo Speranza (Pierpaolo Spollon) è il miglior art advisor su piazza: gli basta un dettaglio per capire se un quadro è vero o falso, talento che si rivela prezioso anche quando finisce a collaborare con la Squadra Mobile di Roma e con l’ispettore Angelo Tiberi (Andrea Lattanzi). Ne esce una coppia investigativa improbabile ma efficace, perché, come un quadro, anche una scena del crimine si può contraffare. Il caso però si fa personale: sul luogo di un delitto compare un dipinto con la casa d’infanzia di Cosmo, e il killer sembra parlare proprio a lui, riaprendo il suicidio del padre. Light crime e buddy comedy nel mondo dell’arte, con Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo e la partecipazione di Paz Vega e Alessandro Preziosi, diretti da Jan Maria Michelini.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 Prime Video 11 novembre Sono passati cinque anni dalla caduta di Eregion e la Terra di Mezzo è in guerra: Sauron ha marciato sul mondo, Barad-dûr è finalmente finita e a resistere restano solo Khazad-dûm e i regni elfici di Lindon e Gran Burrone, protetti dai Tre Anelli. La terza stagione si annuncia più cupa, con alleanze nuove e traballanti, il ritorno dei Mûmakil e di un Balrog che per la prima volta parla, con la voce di Simon Pegg. Tra le new entry Jamie Campbell Bower (aka Vecna) è Celeborn, Eddie Marsan è Thrain e Zubin Varla è Khamûl l’Esterling. Quando si dice che la Seconda Era ha il suo bel carico di problemi.

The Good Daughter HBO Max 12 novembre Due sorelle, Charlotte e Samantha Quinn, e una notte di violenza che ha spezzato la loro famiglia: vent’anni dopo, un nuovo attacco scuote la cittadina di Pikeville e Charlotte, diventata avvocata come il padre, si ritrova dentro le indagini. Tornano i segreti sepolti e i ricordi che nessuna delle due voleva più incontrare, e il legame tra loro, e con il padre, finisce sotto esame. Tratta dal bestseller di Karin Slaughter, che firma anche sceneggiatura e produzione esecutiva. Rose Byrne e Meghann Fahy interpretano le sorelle, a fianco di Brendan Gleeson, Olivia Williams, Harper Steele e Michael Dorman. Il thriller psicologico è quello che ti ci vuole quando le feste di famiglia iniziano ad avvicinarsi.

12 12 12 Apple TV 13 novembre Una rapina raccontata come un orologio impazzito: ogni episodio si muove su tre linee temporali, i 12 mesi di pianificazione, le 12 ore del colpo e i 12 giorni dopo. Al centro, l’assalto a un caveau nel sottosuolo di Zurigo e un gioco del gatto e del topo che attraversa l’Europa tra un agente dell’FBI caduto in disgrazia e un criminale professionista americano. Ah, i due sono il nuovo Captain America Anthony Mackie e l’ex mister Cinquanta sfumature Jamie Dornan, pure produttori esecutivi.

Scrubs - Medici ai primi ferri 11 Disney+ 18 novembre Il Sacro Cuore riapre i battenti per la seconda stagione del revival (l’undicesima, se contiamo dall’inizio): J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) ed Elliot (Sarah Chalke) sono passati da specializzandi a icone dell’ospedale e ora, da medici affermati, devono ispirare la nuova generazione, tra gli alti e bassi del lavoro e qualche sorpresa lungo la strada. Al loro fianco, vecchi e nuovi personaggi, tra cui Sam Tosh (Ava Bunn). La showrunner è Aseem Batra, mentre Bill Lawrence, che ha creato la serie originale, è executive producer. La prima stagione è già disponibile su Disney+ in Italia, per chi ha bisogno di un ripasso o di una dose di nostalgia prima di tornare in corsia.

Yellowjackets 4 Paramount+ 20 novembre Si chiude il cerchio, e non è una bella notizia per nessuno: la quarta e ultima stagione di Yellowjackets riporta le sopravvissute a casa, dove cercano disperatamente di lasciarsi il passato alle spalle e di nascondere i propri segreti prima dell’arrivo dei soccorsi. Il ritorno in città di una figura del passato rischia di riaprire ferite mai davvero rimarginate, perché non tutti i ritorni a casa sono una festa. Nel cast, Melanie Lynskey e Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher e Hilary Swank.

La famiglia Panini – L'avventura delle figurine Rai 1 e Raiplay 22 novembre Serena Rossi è Olga Panini, madre-roccia di una famiglia numerosa che ha lasciato la campagna di Maranello per Modena in cerca di un “lavoro senza padrone”. La storia, tra guerra e dopoguerra, parte dalla morte del marito Antonio, quando i figli si rimboccano le maniche per sostenere la famiglia. Da lì arriva l’idea che avrebbe fatto la fortuna dei Panini: le figurine. Letizia Lamartire dirige un cast che comprende Simone Liberati, Federico Cesari e Benedetta Cimatti. Sei episodi in tre prime serate, in streaming su RaiPlay e, in seguito, su Disney+. Chi ha almeno un doppione in cassetto sa già com’è andata a finire.

Piedone – Uno sbirro a Napoli 2 Sky Investigation, Sky Cinema Uno e NOW 23 novembre L’ispettore Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) di nuovo per le strade di una Napoli viva e piena di contrasti, ancora a caccia di Edoardo Iodice, il boss che continua a sfuggire alla giustizia, e alle prese con un passato mai risolto. Con lui la commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico), con cui il rapporto professionale e personale è messo alla prova da tensioni e dubbi, e gli ispettori Michele Noviello (Fabio Balsamo) e Valentina Capezio (Susy Del Giudice), che portano equilibrio e un po’ di leggerezza. A complicare il quadro c’è il vicequestore Ruotolo (Massimiliano Rossi), figura enigmatica e poco trasparente con cui sono costretti a collaborare nonostante i sospetti. Tre nuovi film da 90 minuti, firmati da Alessio Maria Federici, che nel titolo promettono una Napoli dove anche le strade hanno qualcosa da dire.

Blade Runner 2099 Prime Video 25 novembre Cinquant’anni dopo Blade Runner 2049, Los Angeles è rinata, ma non grazie all’umanità. Cora (Hunter Schafer), una fuggitiva, assume un’ultima identità nel tentativo di smettere di scappare: quella di una Blade Runner. Costretta a collaborare con Olwen (Michelle Yeoh), una Replicante con pochi giorni ancora da vivere, dà la caccia a un fuggitivo che nasconde una verità capace di far crollare la loro fragile città. Nel cast anche Dimitri Abold e Lewis Gribben. La showrunner è Silka Luisa, produce tra gli altri Ridley Scott, mentre Jonathan van Tulleken (Shogun) firma la regia dei primi due episodi. Se la domanda è quanto sia umano un cacciatore di replicanti, qui si parte dal fondo.