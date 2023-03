Le serie da vedere a marzo 2023

The Mandalorian 3

Disney+ 1 marzo

L’unico pregio della mediocrissima The Book of Boba Fett è che, di fatto e forse per salvare il salvabile, è diventata una sorta di stagione interlocutoria di The Mandalorian. In cui – udite udite – Mando si riuniva finalmente a Grogu. E nei nuovi episodi continuano le avventure dei due, tra vecchi alleati e nuovi nemici. Pedro Pascal in tutti i luoghi e in tutti i laghi.

Yellowstone 5 Parte 1

Sky Atlantic 1 marzo

Ci sono due ruoli per cui verrà ricordato Kevin Costner. E il genere western ha a che fare con entrambi: Balla coi lupi e la versione più contemporanea, Yellowstone appunto, by Taylor Sheridan. Nella nuova stagione il proprietario del ranch più grande del Montana, il John Dutton di Costner, continua a doversi difendere dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. E poi i problemi di salute e i segreti familiari. Un Dynasty di frontiera.

Incastrati 2

Netflix 2 marzo

Ficarra&Picone ci avevano lasciati con un bel cliffhanger: dopo essersi ritrovati per caso sulla scena di un delitto, i tecnici tv Valentino e Salvo hanno usato la loro conoscenza di serie poliziesche per ripulire la situazione. Ma le cose, ovviamente, non sono andate come previsto e i due adesso sono in pericolo di vita. Le indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” vanno avanti, ma pure i colpi di scena. Sempre in bilico fra la comicità della coppia e i codici del crime thriller.

Daisy Jones & The Six

Prime Video 3 marzo

Ascesa e caduta di una celeberrima rock band all’apice del successo. La storia è ispirata a quella dei Fleetwood Mac? Nì, come ha raccontato l’autrice del best-seller su cui è basata la serie, Taylor Jenkins Reid. Nella finzione Riley Keough (yes, la nipote di Elvis) e Sam Claflin sono i due leader della band che insieme agli altri componenti, a distanza di decenni, hanno finalmente deciso di raccontare la verità, tutta la verità.

Luden – Il re del quartiere a luci rosse

Prime Video 3 marzo

Amburgo, primi anni ’80: con la rivoluzione sessuale, le droghe e l’ondata disco, la Reeperbahn si trasforma in un luogo di festa per persone di ogni genere, colore della pelle e origine. Klaus Barkowsky diventa un protettore e fonda con i suoi amici la Nutella Gang. Inizia una lotta di potere, mentre la crisi dell’AIDS fa implodere il business e, con l’ondata di cocaina, si scatenano follia e violenza.

Il commissario Ricciardi 2

Rai 1 6 marzo

Il commissario “maledetto”, uscito dalla penna di Maurizio de Giovanni e interpretato da Lino Guanciale, torna con nuove inquietanti avventure. Il dono ereditato dalla madre di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento lo aiuta nel lavoro, ma lo chiude alle relazioni amorose, nonostante il successo riscosso con le donne. Anche per Ricciardi però sarà tempo di scelte.

The English

Paramount+ 8 marzo

Una donna inglese, Lady Cornelia Locke, arriva alla frontiera nel 1890 in cerca di vendetta sull’uomo che considera responsabile della morte di suo figlio, e incontra Eli Whipp, ex esploratore di cavalleria Pawnee, che sta andando in Nebraska per reclamare la terra che gli è dovuta per il suo servizio nell’esercito degli Stati Uniti, nonostante gli sia stato detto che gli uomini bianchi non onoreranno il loro debito. Revisionismo in salsa western con Emily Blunt e Chaske Spencer (già Sam Uley in Twilight).

You 4 parte 2

Netflix 9 marzo

A stretto giro arrivano i nuovi episodi della serie sullo stalker assassino più amato della tv. La seconda metà della quarta stagione continua a raccontare le vicende di Joe Goldberg, che ha trovato rifugio in Europa e assunto una nuova identità, quella del professor Jonathan Moore. Peccato che lui non sia l’unico killer in città. E ora il suo futuro dipende dalla cattura di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di ricchissimi amici.

UnPrisoned

Disney+ 10 marzo

Dopo il ruolo seriale che l’ha lanciata, la fixer Olivia Pope in Scandal, e quello accanto a Reese Witherspoon in Little Fires Everywhere, Kerry Washington torna in tv con una comedy su una terapista incasinata ma perfezionista e madre single, la cui vita cambia radicalmente quando suo padre esce di prigione e va a vivere con lei e suo figlio adolescente. Ah, il padre è Delroy Lindo, meraviglioso protagonista – tra le altre cose – di Da 5 Bloods – Come fratelli di Spike Lee.

Ted Lasso 3

Apple TV+ 15 marzo

You Can’t Always Get What You Want cantano i Rolling Stones nel trailer della terza stagione della comedy sportiva più premiata degli ultimi anni. Il coach di squadre universitarie di football americano chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese (Jason Sudeikis) ha portato l’AFC Richmond alla promozione, ma poi anche a finire ultimo in Premier League. Le cose sembrano andare a rotoli sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è comunque pronto a dare il massimo.

Tenebre e ossa 2

Netflix 16 marzo

Ci sono voluti due anni, ma finalmente il Grishaverse sta per tornare. Per cercare di contrastare il generale Kirigan (Ben Barnes) e il suo nuovo esercito all’apparenza invincibile, Alina Starkov (Jessie Mei Li) e Mal Oretsev (Archie Renaux) radunano un gruppo di potenti alleati e attraversano il continente per trovare due creature mitiche che aumenteranno i poteri della ragazza. Fantasy atipico mi ci ficco.

Il sindaco di Kingstown 2

Paramount+ 16 marzo

Altro giro, altro serie firmata da Taylor Sheridan. Dal Montana qui ci spostiamo a Kingstown, in Michigan, dove ci sono sette prigioni nel raggio di dieci miglia. Jeremy Renner è Mike McLusky, che per lavoro fa da intermediario tra i detenuti, le loro famiglie, le forze dell’ordine e i leader dei vari gruppi in guerra tra loro all’interno delle carceri.

Extrapolations

Apple TV+ 17 marzo

Un cast da far tremare i polsi: Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, Heather Graham, Michael Gandolfini e Ben Harper. Otto storie ambientate in un futuro prossimo in cui gli effetti del cambiamento climatico sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Siamo abbastanza coraggiosi da diventare la soluzione alla nostra rovina prima che sia troppo tardi?

Un letto per due

Paramount+ 17 marzo

Dal romanzo di Beth O’Leary. Jessica Brown Findlay (Tiffany) e Anthony Welsh (Leon) sono due ventenni a corto di soldi che, nella Londra del carissimo-affitti, finiscono con il condividere lo stesso letto senza incontrarsi mai. Ma tra i due nasce qualcosa che va ben oltre la non conoscenza: ci si può innamorare di qualcuno che non hai mai visto?

Sciame

Prime Video 17 marzo

Il fandom portato a estreme conseguenze. Siamo tra il 2016 e il 2018, Sciame (ogni riferimento all’alveare di Queen Bey è casuale, o forse no) segue la storia di Dre (Dominique Fishback: The Deuce, Judas e The Black Messiah) un’ammiratrice ossessionata dalla più grande pop star in circolazione e inizia un inaspettato viaggio attraverso il Paese. Dirige (il pilot) mister Donald Glover, reduce dalla fine della sua Atlanta.s

Christian 2

Sky Atlantic 24 marzo

Atto secondo per il santo picchiatore con il volto di Edoardo Pesce. Nuovi miracoli e un nuovo regno attendono Christian, passato da piccolo delinquente a strumento divino una volta comparse delle stimmate sulle sue mani. Tornano anche la sua nemesi, il postulatore del Vaticano interpretato da Claudio Santamaria, e Silvia D’Amico nei panni dell’ex tossica dal passato doloroso, resuscitata dal nostro. New entry di lusso nel cast: Laura Morante e Camilla Filippi.

Up Here

Disney+ 24 marzo

Dal regista di Hamilton, Thomas Kail, e con le canzoni originali di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, gli autori dei brani per Frozen – Il Regno di Ghiaccio, una rom-com musicale ambientata a New York negli ultimi giorni del 1999, che segue una coppia che si innamora e scopre che l’unico ostacolo per trovare la felicità insieme potrebbero essere proprio loro stessi.

Yellowjackets 2

Paramount+ 24 marzo

Senza se e senza ma, uno dei casi della scorsa stagione seriale: proseguono le avventure cannibali della squadra di calcio del liceo del New Jersey che si è schiantata sulla strada per una partita del campionato nazionale. Il mistero però non sarà svelato del tutto, anche perché lo show è già stato rinnovato per una terza stagione. Ma la seconda ci farà rimanere senza fiato: parola di Christina Ricci.

Rabbit Hole

Paramount+ 27 marzo

Nuovo thriller d’azione per Kiefer Sutherland: Rabbit Hole è una spy story in cui niente è come sembra. L’attore di 24 è una spia privata che si trova nel mezzo di una battaglia per la democrazia in un mondo in cui la disinformazione, la manipolazione comportamentale, la sorveglianza di stato e gli interessi dei potenti la fanno da padroni. Brividini.

Rocco Schiavone 5

Rai 2 29 marzo

Quattro nuove, attesissime puntate, per il nostro vicequestore preferito uscito dalla penna di Antonio Manzini, un match made in heaven con Marco Giallini che lo interpreta per la quinta volta. La storia ricalca il romanzo Vecchie conoscenze e un racconto breve dal titolo È palla al centro. Schiavone è provato dal colpo di pistola sparato per sbaglio dall’agente D’Intino ed è sempre più afflitto dalla solitudine, tanto che sembra perdere colpi anche nella perspicacia che di solito lo contraddistingue nelle indagini.

Unstable

Netflix 30 marzo

“Affare di famiglia” in tutti i sensi: Rob Lowe interpreta un eccentrico genio del biotech e John Owen Lowe (suo figlio nella realtà e per fiction) è costretto a lavorare per salvare l’azienda del padre dal disastro. Father and son.

Ragazze elettriche

Prime Video 31 marzo

Adattamento seriale del romanzo della scrittrice britannica Naomi Alderman: da Londra a Seattle, dalla Nigeria all’Europa dell’Est, improvvisamente e senza preavviso, un gruppo di adolescenti sviluppa il potere di folgorare gli altri a piacere. Starring Toni Collette, John Leguizamo e Auli’i Cravalho, alias la voce della Moana del cartoon Disney.