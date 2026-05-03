Le serie da vedere a maggio 2026

Citadel 2 Prime Video 6 maggio Dopo una prima stagione un po’ meh, Citadel torna con un nuovo capitolo che alza subito la posta: lo spy thriller globale ritrova Mason Kane (Richard Madden) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), chiamati a rientrare in azione dopo la caduta dell’agenzia. Tra complotti internazionali, doppi giochi e una minaccia ancora più grande, la missione diventa reclutare nuovi agenti e fermare Manticore prima che sia troppo tardi. Accanto a Stanley Tucci, il cast si amplia con nuovi volti e alleanze sempre più instabili. Più azione e più paranoia, perché non riesci mai a capire chi sta davvero dalla tua parte.

Rosa Elettrica – In fuga con il nemico Sky Atlantic e NOW 8 maggio Un thriller on the run Sky Original tutto italiano starring Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli rispettivamente nei panni della Rosa del titolo, una giovane agente sotto copertura, e di Cocìss, un baby boss pentito entrato nel programma di protezione testimoni. Quando l’operazione di scorta va fuori controllo, Rosa rompe le regole e scappa con lui. Da quel momento sono soli contro tutti, tra inseguimenti, doppi giochi e istituzioni che non sono più un rifugio. Sei episodi tesi e sporchi, dove imparare a fidarsi è il rischio più grande.

In Utero HBO Max 8 maggio Otto episodi ambientati in una clinica di fecondazione assistita, dove scienza e desiderio si intrecciano. Tra medici, embriologi e pazienti, ogni storia porta con sé identità, scelte e conflitti profondi legati alla genitorialità. Nel cast del medical drama ci sono Sergio Castellitto e Maria Pia Calzone, per un racconto corale che guarda ai legami di oggi. Creata da Margaret Mazzantini e diretta da Maria Sole Tognazzi, è una serie che mette al centro la vita, prima ancora che nasca.

Good Omens 3 Prime Video 13 maggio Il Neil Gaiman gate sembrava aver compromesso i progetti su Good Omens, al punto che per un po’ si è parlato addirittura di un film per chiudere la serie. Per fortuna invece la terza stagione arriva e riparte dalla frattura tra Aziraphale e Crowley. L’angelo (Michael Sheen), ora Arcangelo Supremo, deve gestire la Seconda Venuta, mentre il demone (David Tennant) vaga a Soho con il cuore a pezzi. Tra apocalissi imminenti e sentimenti irrisolti, la trama diventa più intima che mai. Il fantasy più ironico e romantico degli ultimi anni alza l’asticella (e il cuore).

Due forze opposte Netflix 14 maggio Due forze opposte (titolo originale Nemesis) è un heist drama che ribalta le regole del gioco. Al centro, un criminale esperto (Y’lan Noel) e un detective brillante (Matthew Law) sullo sfondo di Los Angeles. Quella che parte come una classica storia di gatto col topo si trasforma presto in qualcosa di più personale e oscuro: cosa ti definisce davvero quando tutto crolla?

Berlino e la Dama con l’ermellino Netflix 15 maggio Pedro Alonso torna con nuovo capitolo nell’universo della Casa di carta, creato dagli stessi Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Berlino guida una nuova banda a Siviglia per un nuovo colpo da maestro che è solo apparenza: il furto di un Da Vinci. Ma il vero bersaglio è molto più privato. Tra nuovi volti e vecchi complici, infatti, il piano si trasforma presto in vendetta. Rapine, inganni e ossessioni: quando Berlino colpisce, non è mai solo per i soldi.

Dutton Ranch Paramount+ 15 maggio L’universo di Yellowstone by Taylor Sheridan continua a sfornare storie: Dutton Ranch riparte da Beth e Rip, con Kelly Reilly e Cole Hauser pronti a ricominciare lontano dal Montana. Ma il Texas non è una fuga: tra ranch rivali e conti in sospeso, il passato torna a bussare. Accanto a loro, vecchie alleanze e nuovi nemici ridisegnano gli equilibri del potere. Un western moderno, duro e sentimentale, dove sopravvivere assicurandosi al contempo che il giovane Carter (Finn Little) diventi l’uomo che dovrebbe essere è già una vittoria.

The Boroughs – Ribelli senza tempo Netflix 21 maggio The Boroughs è la nuova serie prodotta dai Duffer Brothers: dopo Hawkins, una comunità di pensionati diventa il fronte inatteso contro una minaccia ultraterrena. Un gruppo di improbabili eroi – capitanato da Geena Davis, Bill Pullman e Alfred Molina – è costretto a fare squadra. In gioco non c’è solo la sopravvivenza, ma il tempo stesso: l’unica cosa che pensavano di non avere più. Sci-fi, ironia e sentimento: quando l’apocalisse arriva, non guarda certo all’età.

Rick and Morty 9 HBO Max 25 maggio Rick and Morty torna sul pianeta Terra con il nono capitolo e promette ancora caos puro, tra multiversi e disastri domestici. Quasi in contemporanea con gli USA, la serie continua a crescere senza però cambiare formula. Niente AI, solo follia “organica”: più scrittura, più rischio e Rick sempre più ingestibile. Dopo nove stagioni, il vero mistero è questo: come fa a funzionare ancora così bene?

Due spicci Netflix 27 maggio Due spicci segna il ritorno di Zerocalcare con una nuova storia tra ironia, ansia e realtà quotidiana. Zero e Cinghiale gestiscono un locale, ma tra soldi che mancano e passato che torna, tutto inizia ad andare in pezzi. Ovviamente c’è anche l’Armadillo (con la voce di Valerio Mastandrea) insieme ai volti più amati dell’universo di Rebibbia. Per una resa dei conti sempre più adulta con la vita vera.